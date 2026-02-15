《名媛望族》終極Re-U掀集體回憶　獨欠前清格格網民慨歎美中不足

無綫拍過不少經典劇集，近日深夜時分重播《名媛望族》不只掀起集體回憶及引來大批觀眾追看，劇中三姨太江美儀的對白亦成為網絡熱話。一班演員感情要好，多年來仍保持聯絡，每年均會相約飯敍。

無綫（TVB）最近重播2012年舊劇《名媛望族》。（劇集海報）

「我阿爸係銀行家！」呢句對白非常經典。（劇集畫面）

王浩信被劉松仁怒摑13巴都好經典。（劇集截圖）

《名媛望族》驚喜Re-U

近日《名媛望族》一眾演員們趁農曆新年前Re-U，在江美儀昨日（14日）於社交平台分享的飯局照中，可見劉松仁與他在劇中的三位老婆韓馬利、楊堯茜、江美儀，還有女兒馬賽、新抱朱晨麗、兒子馬國明以及對頭人石修齊齊食飯。不過美中不足的，就是前清格格二太太陳玉蓮未有出席。江美儀亦在帖文中寫道：「萬眾期待，2026年『名媛望族』reunion嚟啦！」

《名媛望族》一眾演員們趁農曆新年前Re-U。（IG圖片）

劉松仁與三位太太。（IG圖片）

一眾演員感情友好。（IG圖片）

網民驚訝所有演員都無乜變

合照中，書香世代的大姐韓馬利蹺實劉松仁，而楊茜堯與馬賽齊派心心，大家感情非常要好。有大批網民看到照片後，都驚訝留言表示：「回憶殺」、「見到成家整整齊齊」、「個個都無乜變」、「嘩，大姐三姐同四妹都keep得好好 🥹」、「嘩 係銀行家之女 同書香世家 仲有好出名嘅戲子 真係好難得reu🫶🏻」、「劉松仁仲係咁靚仔」。

網民大讚所有演員都保養得宜。（IG圖片）

另外，有網民好奇留言問點解唔見二姐前清格格陳玉蓮：「前清格格呢？」、「前清格格又唔守家規 唔出嚟食飯😭」、「建議鍾卓萬氹返前清格格返嚟😭」。相當入戲的江美儀則搞笑回應二姐跟劇中情人齊日輝在英國，獲網民大讚搞笑。

仲有久未露面的馬賽。（IG圖片）

朱晨麗用江美儀保養得宜。（IG圖片）