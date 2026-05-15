「視帝遺珠」爆片場狂發脾氣得罪人多　竟對「TVB一姐」公然呼喝

現年76歲的劉松仁是好戲之人，多年來曾與多位花旦合作，包括汪明荃、趙雅芝、宣萱及佘詩曼等，當中他與米雪是經典「螢幕情侶」及最佳拍檔，一直保持着友好關係，不時相約聚會，在劉松仁眼中米雪更是「紅顏知己」，足見兩人親密關係。近年劉松仁愛於社交平台分享生活，日前他憶起拍攝往事，透露年輕時拍戲得罪很多人，且對米雪呼呼喝喝，米雪卻大度幫手打圓場，從未記恨。

《大時代》作為經典神劇，當然有不少神角色，而劉松仁飾演被欺壓的弱智人士更是極為出色，不少人看到他被欺壓時都痛恨得咬牙切齒。（《大時代》螢幕截圖）

劉松仁不時與好友聚會 。（米雪微博圖片）

劉松仁自爆後生拍戲呼喝米雪得罪人多

劉松仁在社交平台發文，憶述年輕時拍戲認真專注，可是卻年少輕狂得罪人不自知，他說：「一進入狀態就會旁若無人，不能自控，誰都不能打擾，誰要是在那個時候打斷我，我就會發脾氣，可我自己完全沒覺察，也不在意。」

多年後米雪才告知劉松仁真相，他說：「直到多年後與米雪聊天，她才告訴我：“你知不知道，那些年你在片場得罪了好多人，很多人受不了你，都是我在背後幫你解釋、打圓場。" 她跟大家說，松仔不是這個意思，不是故意的，只是太投入、太專注。」劉松仁稱，當年亦有呼喝比他紅的米雪，令米雪受盡委屈，「她那時候已經是比我紅的一線演員，現在回想起來，當年在拍攝現場，情急之下，我也有對她呼呼喝喝，真是不知天高地厚，不近人情，也讓她受了不少委屈。」

劉松仁與米雪相識多年。（劇集截圖）

兩人戲內戲外都是好友。（劇集截圖）

劉松仁米雪獲讚有夫妻相

劉松仁除了向米雪道謝及道歉外，也稱讚她的大度和耐性，「包容我的急躁與固執，從來沒有半句怨言」，並指她戲裏戲外都是「最佳拍擋」。有網民稱讚兩人很般配，有夫妻相，是「最佳熒幕情侶」，更有影迷問劉松仁：「愛過嗎」。

劉松仁分享後生拍戲得罪人多。（小紅書）

靚仔！（劇集截圖）

靚！（劇集截圖）

後生好靚。（劇集截圖）

劉松仁愛與朋友聚會。（劉松仁微博圖片）