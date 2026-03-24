劉松仁驚爆「最親密戰友」令人意外　 網民跟車太貼：以為趙雅芝

現年76歲的劉松仁（松哥）入行逾半世紀，不但公認好戲，還是公認有型靚仔，其優雅氣質更隨歲月遞增，是不少女士心目中的「頂級男神」。而多年來，松哥合作過的花旦無數，如：汪明荃、趙雅芝、宣萱及佘詩曼等，位位都是女神級。近日，他在社交平台感性發文，公開其「最親密戰友」，並配上一張與趙雅芝的劇集婚照做封面，但答案竟反高潮令人意想不到，不過從中也突顯松哥風趣幽默的一面。

近日，劉松仁在社交平台感性發文，公開其「最親密戰友」。（小紅書圖片）

劉松仁更配上一張與趙雅芝的劇集婚照做封面，令網民以為其所講「戰友」是趙雅芝。（小紅書圖片）

劉松仁與汪明荃在《華麗轉身》的拍檔，也令觀眾印象深刻。（小紅書圖片）

劉松仁昔日合作的花旦都是女神級，包括：陳慧珊。（小紅書圖片）

仲有宣萱。（小紅書圖片）

「中年CP頂配」惹誤會

最近，劉松仁積極經營社交平台，不時分享拍劇往事及珍貴舊照，掀起大家集體回憶。近日，劉松仁又在社交平台以「我最親密的戰友」為題發帖，而第一張則是他當年與凍齡女神趙雅芝拍攝《西關大少》時的婚照，當年兩人劇中上演「黃昏之戀」，至今仍令人津津樂道，更被譽為「中年CP頂配」，故不少網民對號入座，認為劉松仁所講「戰友」就是趙雅芝。

劉松仁公開「我最親密的戰友」，答案竟反高潮。（小紅書圖片）

原來劉松仁所指的最親密戰友，其中一樣是手上的扇子。（小紅書圖片）

另一樣則是這張沙灘椅。（小紅書圖片）

去到邊跟到邊。（小紅書圖片）

見到松哥就見到他兩樣「戰友」。（小紅書圖片）

扇子椅子缺一不可

不過細看貼文內容才發現，劉松仁所說的「我最親密的戰友」，原來是指陪伴他多年的扇子和椅子，他寫道：「我這張椅子和扇，自從90年我在台灣拍劇集，就一直貼身跟隨我。上山下海，是我最親密的戰友，不離不棄。直至現在，我仍然保留著。」

劉松仁指這把扇子和椅子陪他上山下海。（小紅書圖片）

劉松仁拍劇的地方就會見到「它們」。（小紅書圖片）

劉松仁對他的「戰友」不離不棄。（小紅書圖片）

非常長情。（小紅書圖片）

親回網民盡顯幽默

不少網民「跟車太貼」，留言直呼：「看圖我以為您說趙雅芝，結果是說椅子跟扇子」、「第一，我以為你說趙雅芝；第二，這椅子質量真好」。劉松仁見狀親自回覆，解釋這張「戰友」椅子的來歷：「椅子是從台灣買回來的，其實換了同款的很多次，從台灣寄過來」，可見劉松仁對心頭好極度長情，即使大費周章，也要沿用同款。另外，也有忠實影迷留言稱：「劉老師的劇每一部都追看，太好看了。」劉松仁俏皮回覆：「沒有什麼留給你們，就只有我的作品？」字裡行間充滿睿智與風趣。

呢個搭配很可愛。（小紅書圖片）

松哥已經和這把扇融為一體。（小紅書圖片）

形影不離。（小紅書圖片）