廚師發辦｜電影大談交友軟體緣分　盧鎮業自爆中學玩ICQ識澳門女

電影《廚師發辦》昨晚（17/8）於圓方舉行盛大首映禮，劇中三位主演盧鎮業、梁雍婷及楊偲泳齊齊亮相同台。三位演員接受《香港01》訪問，分享了拍攝過程中的點滴與深刻感受。

為了飾演片中的Omakase師傅，盧鎮業特地在開拍前進行了嚴格的廚藝特訓。他坦言：「我有去學一啲中廚、日廚、西廚嘅刀功基本功，同埋我覺得最難嘅係手握壽司，即係一個Omakase師傅握壽司嘅手勢。因為我個師傅話佢做咗十年都話自己學緊，但我只係學咗一兩日，係有少少驚嘅。但喺鏡頭嘅幫助，同埋師傅現場監督情況下，我覺得最後出來嘅效果都不錯。」被問到現在是否已掌握握壽司技巧時，他謙虛笑道：「咁又唔可以咁講啦，做咗十幾年嘅師傅都話自己學緊，我點可以話自己識做。」

楊偲泳、梁雍婷與盧鎮業為電影宣傳造勢。（盧振輝攝）

提到拍攝期間最難忘的事，梁雍婷笑言最開心的是能夠邊拍邊享用美食：「我諗最難忘嘅一定要係可以邊食嘢邊拍攝囉！因為今次我哋好好，有廚師指導，除咗小寶本身要自己煮之外，其實每一道菜都有一個好好嘅廚師指導去配合，同埋每樣食物都好新鮮、好Fresh咁去食。所以我覺得今次觀眾睇完之後，都會好痛快，好想好好喺香港不同嘅角落品嚐每一道美食。」

楊偲泳也對劇組的道具美食讚不絕口，甚至爆料自己經常「偷食」：「好神奇！平時開工啲道具飯我哋唔敢食嘅，我哋今次係爭住食！因為我哋個廚師準備得好香，我哋喺度等緊食嘅時候，就會唔小心想幫佢試下味先，偷偷地喺度夾。」

談及片中涉及的交友軟體主題，盧鎮業分享了自己的青春回憶：「小時候ICQ或者Online game嗰啲有試過，但近代嘅Dating App就真係冇。嗰陣線上遊戲好興要喺遊戲入面結婚，嗰時識咗個女仔係澳門人，我哋ICQ傾偈先知，大家有交換過相，但因為嗰時仲讀緊中學，就冇搭船去搵佢。」