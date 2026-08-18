廚師發辦｜張紋嘉日本慶生日　爆為電影宣傳趕返港幸運避過地震

電影《廚師發辦》昨晚（17/8）於尖沙咀圓方隆重舉行首映禮。一眾演員包括張紋嘉（Crystal）今晚亦有現身支持，吸引大批影迷到場。張紋嘉在接受《香港01》訪問時，大談再次在銀幕上看到自己表演的感受，她笑言：「早在4月份時已看過一次優先場，但今次在首映大銀幕觀賞依然感到非常緊張。」

被問到會否覺得看自己的演出很尷尬時，她笑稱最尷尬的並非演戲，而是聽回自己的歌聲。對於今次在戲中的表現，她表示相當滿意，並感謝導演給予她發揮機會，打破以往一貫溫柔的形象，挑戰飾演一名強悍的媽媽。

電影《廚師發辦》於尖沙咀圓方隆重舉行首映禮。(盧振輝攝）

除了分享電影拍攝的點滴，張紋嘉亦透露上月份剛過41歲生日，當時特別與男友一同前往日本福岡旅行慶祝。不過她表示由於要趕回香港參與電影宣傳，整個行程安排得非常緊湊，但在回港後得知當地發生地震，令她不禁直呼慶幸剛好避過天災，心有余悸之餘亦對人生有了全新的體會。

談及福岡慶生與避過地震驚險經歷，張紋嘉表示：「嗰陣就真係要趕返嚟做宣傳，所以真係避過咗……即係Lucky我哋都避過咗個地震，我哋返到嚟先至地震。都會擔心呀，又有擔心有冇朋友去咗福岡，因為咁啱有朋友接住我哋一齊去嘅時間，見到災情都有啲不捨同難過。」

對於會否因為日本多天災減少去到當地旅行？張紋嘉表示：「我又唔會特別因為咁而減少去，但我覺得世事有太多事情我都預計唔到，反而見到呢啲嘢，我會更加多啲去將自己每一天嘅Moment活得更加豐富，工作又更加投入，電影宣傳工作更加投入，拍戲更加投入，做所有工作都更加投入！」

張嘉紋41歲生日在日本度過。（盧振輝攝）