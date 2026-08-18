廚師發辦｜陳紀澄首度客串演上癮　談演藝轉型：今年好特別一年

電影《廚師發辦》昨晚（17/8）於圓方舉行盛大首映禮，吸引不少影迷到場支持。有份參與演出的陳紀澄（Tania）今晚亦特別現身出席。她接受《香港01》訪問時，大談拍攝感受及近期的工作動向。

Tania透露，其實早於上映前已在試映會觀看過作品，今次是她首度參演客串電影。談到當時的拍攝經歷，Tania笑言過程既艱辛又溫馨：「我好記得嗰日好開心，始終第一次特別深刻。嗰陣係一大班山長水遠到去大埔嘅營地嗰度拍攝。雖然大家都非常專業，但記得嗰陣係好凍，又要著到好薄嘅衫，大家就要keep住喺個火爐附近一齊取暖，好有感受！」

陳紀澄指交友app唔可信。（盧振輝攝）

被問會否拍到有戲癮？Tania興奮表示：「有啊！其實我都覺得今年係一個好特別嘅一年，除咗客串電影之外，自己又報讀咗一啲演藝班，之後更接咗我第一套舞台劇，上個月先剛剛完成咗八場演出。」她坦言同時兼顧女團、電影及舞台劇雖然忙碌，但越試越覺得好玩，未來更希望挑戰更多不同角色，例如恐怖片等。

由於電影涉及交友軟件的題材，被問到私下有否使用相關應用程式時，Tania則笑稱自己比較謹慎：「我真係冇，不過試過同朋友一齊玩，佢負責玩，我就望住佢。我問佢有乜好玩，佢就覺得好玩，話可以睇下，我就『嗯，OK』。」她坦言自己偏向面對面溝通：「我自己覺得面對面實在啲，始終網上認識人，睇啲片同相，現在都好驚詐騙㗎嘛！所以更加唔會啦。」

陳紀澄出席首映禮。（盧振輝攝）

陳紀澄指交友app唔可信。（盧振輝攝）

陳紀澄指交友app唔可信。（盧振輝攝）

陳紀澄指交友app唔可信。（盧振輝攝）

陳紀澄出席首映禮。（盧振輝攝）

陳紀澄出席首映禮。（盧振輝攝）