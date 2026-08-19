馮素波82歲大壽移英阿仔攜妻驚喜返港　曾看淡生死預先交代身後事

出身自演藝世家的「七公主」大家姐馮素波（波姐），日前迎來82歲大壽！她特別選擇於8月7日生日正日，在荃灣舉行《峰波情未了3.0之八十後存在演唱會》。遠在英國移居多年的兒子David更是攜同太太低調返港，驚喜現身演唱會後台為母親打氣加油，場面既溫馨又感人。



馮素波（波姐）日前在8月7日82歲生日正日，在荃灣舉行了《峰波情未了3.0之八十後存在演唱會》。（影片截圖）

移英兒子攜妻低調返港送驚喜

馮素波日前於其YouTube頻道《貼地嫲嫲馮素波》分享了演唱會拜神及綵排的幕後花絮。影片中可見，波姐與已故首任丈夫所生的兒子David陪伴在側。當圈中好友陳慧珊現身時，波姐即熱情向陳慧珊介紹自己的兒子，雙方互相問候打招呼。

馮素波日前於其YouTube頻道《貼地嫲嫲馮素波》分享了演唱會拜神及綵排的幕後花絮。（影片截圖）

馮素波日前於其YouTube頻道《貼地嫲嫲馮素波》分享了演唱會拜神及綵排的幕後花絮。（影片截圖）

此外，波姐對新抱亦疼愛有加，主動招手向圈中好友介紹。當天新抱染上一頭啡金髮色、身穿天藍色荷葉邊襯衫，氣質溫婉且笑容滿面地站在丈夫身旁與波姐合照，顯示出非常融洽的婆媳關係。據了解，兒子David夫妻二人今次是特意低調回港，給母親送上這份溫馨的生日大喜訊。

馮素波的兒子David與新抱一齊從英國返港支持媽媽。（影片截圖）

馮素波向陳慧珊介紹兒子David與新抱。（影片截圖）

經歷兩段婚姻單親拉扯大兒子

入行超過70年的馮素波，過去曾歷經兩段婚姻。早年波姐在夜總會走埠登台時，認識了擔任樂隊領班的首任丈夫張振輝，二人於1972年結婚並於兩年後誕下兒子David。唯最終因性格不合協議離婚，波姐隨後成為單親媽媽，獨力撫養兒子長大。

馮素波年輕時好靚女。（IG@borjer_alice）

經歷失婚打擊的波姐前往加拿大散心期間，重逢舊友蘇文雄，兩人一拍即合於1977年再婚。蘇文雄對David視如己出，陪伴波姐走過40年歲月，可惜於2017年因心臟病爆血管離世，給波姐帶來深沉打擊。

波姐縱橫演藝圈逾半個世紀。（YouTube@MCM專業收納服務）

看淡生死不願隨子移英

據悉，波姐的兒子 David 從事電信業，現已成家立室並全家移居英國。雖然兒子曾邀請她一同前往，但波姐為了「不想成為兒子的包袱」，毅然決定留港生活。

馮素波有諗過喺美國買墓地，1800美金可以放三個骨灰。（YouTube@MCM專業收納服務）

近年對生死態度極為豁達的波姐，亦曾向兒子主動交代身後事，她原本打算前往美國三藩市購買墓地，但兒子考慮到自己已定居英國，坦言日後要遠赴美國拜祭非常不便。波姐聽後覺得有理且十分貼地，隨即聽從兒子建議放棄了在美國買墓地的念頭。