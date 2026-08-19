張致恒老婆雯雯連環發文壓力爆煲　自閉兒子咬爛衫三仔吐驚悚童言

張致恒（Steven）與老婆區燕雯（雯雯）一家六口風波不斷，日前雯雯在社交平台連環發帖，揭示育兒壓力已瀕臨崩潰邊緣，不僅要面對患病兒子的照顧難題，更透露一家人即將再次面臨被逼遷的絕境，狀況令人大感憂心。

張致恒相當痛錫幾名兒子。（IG@stevencheung）

張致恒同老婆雯雯。（ig圖片）

自閉症兒咬爛衫無計可施

雯雯日前先是上載黑底白字圖向廣大網民求助，指家中患有自閉症及ADHD（過度活躍症）的孩子天天咬爛衣服，讓她完全束手無策：「自閉症加adhd小朋友，日日咬爛晒啲衫，有冇家長經歷過？我完全冇晒辦法！」。隨後，三子張天朗（朗朗）竟突然向她吐出一段令人不寒而慄的言論，朗朗稱「太婆」叫他起床，更表示昨晚被「太婆」帶去看金魚。由於孩子口中的「太婆」疑似早已離世，這番詭秘言論令雯雯無奈附上歎氣貼圖，亦讓不少網民心驚肉跳，極度擔憂。

雯雯訴自閉兒咬衫三仔吐驚悚童言。（IG@ugly__mama）

雯雯訴自閉兒咬衫三仔吐驚悚童言。（IG@ugly__mama）

雯雯訴自閉兒咬衫三仔吐驚悚童言。（IG@ugly__mama）

拖欠電費遭直接截電 預告再次逼遷

除了沉重的育兒與精神負擔，這個六口之家的經濟困境亦再度惡化。雖然張致恒早前積極做搬運工、頻頻登台唱歌兼與KOL合作拍片，試圖努力洗底營造顧家好男人形象，但似乎仍難解燃眉之急。雯雯日前再度發出絕望字句，透露生活再度陷入死胡同，寫下「又同一條路，又死多次，一個月內」等極度負面的字句。預告一家人即將被逼遷，暴露出欠租噩夢恐將重演，生活環境岌岌可危。

此前更預告一家人即將被逼遷。（ig圖片）

網民擔心雯雯精神壓力爆煲

一連串的打擊讓雯雯的處境雪上加霜，不少網民看後紛紛表達強烈擔憂，害怕她長期在巨大的經濟與照顧壓力下會爆煲、走投無路。大批網民紛紛隔空向張致恒喊話，勸他身為丈夫與父親一定要盡快切實承擔責任，多加關心老婆的心態與四名孩子的成長，切勿讓家庭陷入無法挽回的悲劇。