《好聲音》畢夏淚談1年半內喪夫、2度開顱　面對幼子：爸爸在心裏

曾於內地知名歌唱競賽綜藝節目《中國好聲音》第二季以爆發力搖滾唱腔展露頭角的歌手畢夏，近日在訪談節目《涼子訪談錄》中，首度勇敢公開近年接連遭遇的巨大打擊。從童年目睹家庭暴力、北漂成名後的起伏，到經歷母親與丈夫相繼病逝，甚至自己遭遇嚴重車禍險些喪命，跌宕的人生經歷讓人感到無比心疼。



畢夏的丈夫張恆遠同為《中國好聲音2》選手，當年憑藉堅強歌唱實力奪得汪峰組冠軍及全國總決賽亞軍。然而張恆遠於2023年不幸因惡性黑色素瘤病逝，享年36歲。談及丈夫臨終前的病況，畢夏難掩悲痛表示，當時病情惡化到只能在ICU靠機器維繫生命的狀態，家人最終決定不再讓他受罪，將他接回貴州老家。

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在最後的時光裏，張恆遠已無法開口說話，只能靠眨眼來回應妻子的問題。畢夏回憶起陪伴在病床旁的最後情景，深情說道：

我蹲在他身邊，輕輕摸摸他的頭、抓著他的手。我跟他說：『老公，你已經很棒了，真的非常好。沒事，我們都會很好，孩子我也會照顧好。如果你真的太疼、實在太遭罪的話，你就走吧……』

當畢夏講完這些話時，原本無法說話的張恆遠，右眼竟悄悄流下了一滴眼淚，隨後便安詳地嚥下了最後一口氣。這無聲的一滴淚，成了兩人此生最後的告別，畢夏回憶當時情境淚崩說道：「你最後的最後，就只留了一滴眼淚給我……真的太難了。」

畢夏講述與丈夫道別的最後時刻，情緒激動淚崩。（微博@涼子訪談錄）

未料喪夫痛楚未泯，畢夏隔年竟又不幸遭遇重大車禍。當時醫生直言病情極其危急：「那時醫生直接跟我家人說，瞳孔已經散了一隻，如果堅持要送往大城市的醫院，人肯定死在半路上，必須立刻開顱止血。」經診斷，她顱內三處出血、左側耳顳骨骨折且積液，情況萬分危急。

談及術後清醒的記憶，畢夏講述了當時令人心碎且震驚的畫面：「我第一次清醒過來時，已經分不清是在ICU還是普通病房。我只記得自己睜開眼看著神經外科的病房，發現自己的手和腳都被牢牢綁在床上。那時候我身上插滿了四根管子——導頭部淤血的管子、鼻飼管、大動脈輸藥管還有尿道管，一根都不能拔。因為身體極度不舒服，人本能地想去拔管，醫院怕有危險才把我綁起來。我當時只能用牙齒去咬、去拽那些繩子，拼了命想把繩子解開……」

這場車禍讓畢夏在半年內接連進行了兩次開顱手術。第一次為了保命開顱止血，取下了頭骨，導致頭部有一塊塌陷；直到同年11月才進行第二次修復手術。畢夏甚至還講起那段與自己「頭骨」相處的魔幻經歷：「我留了12年的長髮，一直留到屁股下面，為了手術全被剃光了。當時醫生把切下來的頭骨交給家屬時，我60多歲的老父親手都在發抖，根本不敢接，看著那塊骨頭直發愣，眼眶全是淚，覺得自己的小崽又要沒了……後來那塊頭骨被幫我存放在冰箱裏。等到我身體能夠自理時，我自己把剃下來的頭髮洗乾淨，還拿著小牙刷，一點一點去刷洗我自己的頭骨，把上面的血跡沖掉。骨頭上甚至還連著皮肉……誰能想到這輩子居然有機會親手洗自己的頭骨？現在那塊骨頭被我裝在小盒子裏放在工作室，這或許是老天給我最大的一個警示吧。」

張恒遠因患惡性腫瘤，經搶救無效離世，享年36歲。（微博@畢夏）

面對年幼喪父的兒子，歷經兩度開顱手術與生死關頭考驗的畢夏，如今已能自理生活，並坦然笑稱「還能再見，真好」。從創傷廢墟中重建生活的她，選擇直面死亡，溫柔告訴孩子：「爸爸住在我們心裏，想他時就使勁抱抱自己。」她決定不再追逐外界的眼光，只想回到最愛的音樂裏，期盼有生之年能再次站上舞台，為自己與愛她的人認真歌唱。

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