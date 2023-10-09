徐懷鈺唱到一半　3黑衣型男衝上台化身保鏢　身分曝光全是男神

徐懷鈺（Yuki）（10月7日）首度攻蛋舉行「倒數三秒演唱會」，邀來合作熱騰騰新歌「倒數3秒」的師弟高胥崴擔任嘉賓，兩人賣力尬舞，重現Waacking以及Vouging舞蹈，高胥崴不時扒開外套秀肌肉，Yuki見他想要整個脫掉連忙阻止「這樣就夠了」。



高胥崴透露徐懷鈺是偶像也是惡夢，「因為我小時候外型比較秀氣，所以會被親戚逼唱『我是女生』，唱1次還可以，但3次就有點怪了。」徐懷鈺聞言上下掃描了一下他，當眾直誇「天菜、天菜」。

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高胥崴則安排所屬的「U:NUS」團員吳昱廷、高有翔跟蔡承佑一起化身黑衣保鏢，搞笑稱要護送師姐下台換裝，雙方開心背對觀眾玩起自拍，徐懷鈺不忘跟粉絲喊話「晚點把照片給你們」。U:NUS 獻唱「Yolo」、「塔莉亞」、「修理偶」精采組曲，成功掀起一波高潮。

45歲的徐懷鈺說過不再是那位高唱「有怪獸、有怪獸」的青春少女，於是改編帶來搖滾版「怪獸」；下一秒她又站上吊著鋼絲的圓盤升至8公尺高，直奔2、3樓的觀眾席演唱「失戀布丁」，金曲「我是女生」、「妙妙妙」則放在安可階段，讓全場陷入回憶殺。

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