32歲的美國籍作曲家Bekuh Boom長期與YG娛樂合作，最知名作品包含BIGBANG太陽的《眼、鼻、嘴》，BLACKPINK夯曲《DDU-DU DDU-DU》再到《Kill This Love》等，也都由她寫下，過去也曾在韓國活動。



只是Bekuh Boom這陣子透過社群帳號發聲，稱自己被某廠牌逼墮胎，外界認為恐怕就是YG娛樂，她甚至指控BLACKPINK成員對她置之不理，和公司沆瀣一氣。

Bekuh Boom（FB@Bekuh BOOM﻿）

Bekuh Boom曾寫下BIGBANG太陽《眼、鼻、嘴》，BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》等神曲：

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心碎控前東家逼迫墮胎 怒轟BLACKPINK冷眼旁觀

Bekuh Boom這幾天透過自己的TikTok接連發聲，其中就提到：

我在18歲左右，對方以唱片合約為誘餌被利用了好幾年，還遭受言語暴力。我一通知我懷孕，還被強迫要中止妊娠。

她還爆料在幫BLACKPINK寫下《Typa Girl》時曾遭惡意羞辱，有粉絲要Bekuh Boom跟Lisa聯絡，但她指控團員根本裝死，

她們沒有任何成員有照顧我，所有人都是一丘之貉（They were all in on it）。

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雖然Bekuh Boom並沒有直接挑明爆料對象，但她2012年就來到韓國發展，長年與YG娛樂合作，因此外界解讀恐怕就是在控訴前東家。

面對Bekuh Boom的爆料，網路上出現兩派意見，一方面認為韓國經紀公司的惡行令人髮指，痛批YG娛樂跟BLACKPINK成員；另一方面則認為這只是Bekuh Boom的單方面說法，尚未經過查證，甚至認為Bekuh Boom有可能是因版權糾紛才將個人恩怨包裝成虐待。

Bekuh Boom以共同創作方式譜出太陽的經典歌《眼、鼻、嘴》，也幫BLACKPINK寫下出道曲《BOOMBAYAH》等，此外也跟YG相關藝人WINNER、全昭彌合作。去（2025）年8月音樂IP專門公司Beyond Music買下Bekuh Boom持有33首歌曲著作權目錄，也一度引發話題。

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