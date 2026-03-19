BLACKPINK神曲製作人痛訴遭YG逼墮胎　曾試求助四成員但裝死不理

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

32歲的美國籍作曲家Bekuh Boom長期與YG娛樂合作，最知名作品包含BIGBANG太陽的《眼、鼻、嘴》，BLACKPINK夯曲《DDU-DU DDU-DU》再到《Kill This Love》等，也都由她寫下，過去也曾在韓國活動。

只是Bekuh Boom這陣子透過社群帳號發聲，稱自己被某廠牌逼墮胎，外界認為恐怕就是YG娛樂，她甚至指控BLACKPINK成員對她置之不理，和公司沆瀣一氣。

Bekuh Boom（FB@Bekuh BOOM﻿）

Bekuh Boom曾寫下BIGBANG太陽《眼、鼻、嘴》，BLACKPINK《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》等神曲：

+1

心碎控前東家逼迫墮胎　怒轟BLACKPINK冷眼旁觀

Bekuh Boom這幾天透過自己的TikTok接連發聲，其中就提到：

我在18歲左右，對方以唱片合約為誘餌被利用了好幾年，還遭受言語暴力。我一通知我懷孕，還被強迫要中止妊娠。
Jennie遭粉絲圍堵黑晒面　無奈以簽名換放行：能讓我放假嗎？ROSÉ自爆昔日秘戀辛酸　扮阿婆秘會男友　碎花裙假髮避狗仔隊追蹤

她還爆料在幫BLACKPINK寫下《Typa Girl》時曾遭惡意羞辱，有粉絲要Bekuh Boom跟Lisa聯絡，但她指控團員根本裝死，

她們沒有任何成員有照顧我，所有人都是一丘之貉（They were all in on it）。

更多BLACKPINK照片：

+6

雖然Bekuh Boom並沒有直接挑明爆料對象，但她2012年就來到韓國發展，長年與YG娛樂合作，因此外界解讀恐怕就是在控訴前東家。

面對Bekuh Boom的爆料，網路上出現兩派意見，一方面認為韓國經紀公司的惡行令人髮指，痛批YG娛樂跟BLACKPINK成員；另一方面則認為這只是Bekuh Boom的單方面說法，尚未經過查證，甚至認為Bekuh Boom有可能是因版權糾紛才將個人恩怨包裝成虐待。

Bekuh Boom以共同創作方式譜出太陽的經典歌《眼、鼻、嘴》，也幫BLACKPINK寫下出道曲《BOOMBAYAH》等，此外也跟YG相關藝人WINNER、全昭彌合作。去（2025）年8月音樂IP專門公司Beyond Music買下Bekuh Boom持有33首歌曲著作權目錄，也一度引發話題。

【延伸閱讀】啦啦隊女神被傳做豪門小三墮胎　11項線索指向她　今缺席疑避風頭（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+25
40歲失婚歌手遭舊愛精神虐待「更墮胎數次」回顧昔日情史粒粒巨星娛圈最低學歷！19歲女星為追夢「僅幼稚園畢業」主持：第一次聽到樂童音樂家AKMU離開YG結束12年合作 獨立發展尋求創作自由

延伸閱讀：

接棒泰民落跑！THE BOYZ遭欠薪怒解約　公司連保母車都沒「僅他留下」

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

墮胎
BLACKPINK
YG Entertainment
K-Pop
韓國藝人動向
韓國
TVBS新聞網