男星Po片控訴金鐘主持靚妻出軌　被抹黑家暴　稱手握明確外遇證據

曾任鴻海工程師的韓森Professor H，歷經結婚、生子後正式跨足歌壇，於去年推出首張專輯，記錄著跟老婆陳思安交往前、結婚後的真實縮影。



未料兩人突爆婚姻觸礁，韓森9日晚在社群Po出控訴老婆外遇的影片，同時鄭重聲明絕無出現家暴行為，接下來將交由司法處理。

韓森9日晚在社群Po片控訴老婆陳思安（三三）外遇。（IG@33_toolate）

陳思安（三三）拿過2座廣播金鐘獎，又因身材姣好被網友封為波神DJ：

+ 17

韓森以「大嘻哈時代1」7強打響名號，被嘻哈樂迷稱為「韓老師」，2021年跟陳思安、也是正聲廣播電台DJ三三結婚，他在影片中說：

我發現我的太太外遇，而且他（她）不斷抹黑攻擊我。去年8月17日，我與我太太正式攤牌。

他說老婆不知道他握有外遇證據，第一時間不斷否認，被拆穿後才認錯道歉，沒想到一個月後，跟律師討論完的老婆突然全盤否認，謊話連篇讓他難以置信，也和范姜彥豐、粿粿夫婦婚變事件如出一轍。

雙方經過4個多月的訴訟、調解，韓森表明沒有任何金錢要求，「我只想要好聚好散，但很遺憾，結果不如預期」。他說只想跟出軌的老婆私下協調，卻被對方指控家暴，鄭重澄清：

我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。

韓森表示不會公開任何內容，也不會在網路上跟對方來回嗆聲、指控，「我今天出來，並非為了公開任何細節，而是為了釐清必要的事實界線。謝謝各界的理解與關心。接下來，一切交由司法程序處理」。

韓森在社群Po出控訴老婆陳思安外遇的影片。（IG@realprofessorh）

面對韓森指控外遇，陳思安昨晚在IG限時動態分享「不能只求快 做好才重要 ──樹懶先生教會我的事」繪本照片，其他暫無回應。而她拿過2座廣播金鐘獎，又因身材姣好上過PTT表特版，被網友封為波神DJ。

韓森聲明全文：

大家好，我是韓森，本名張譽鐘。

我發現我的太太外遇，而且他不斷抹黑攻擊我。

去年 8 月 17 日，我與我太太正式攤牌。

一開始，他不停否認。他不知道，我已經掌握了他外遇的明確證據。被拆穿後，他才開始認錯道歉，說他對不起我，說他非常後悔。

但是，到了去年 9 月，在他找律師討論後，突然全盤否認、改口，說他從來沒有外遇。我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。

從 8 月到 12 月，我們已經進入司法程序，包含訴訟與調解。

過程中，我沒有提出任何金錢條件，只希望事情能被理性、妥善地處理。

我只想要好聚好散，但很遺憾，結果不如預期。

小孩一直是我最優先、也最重要的考量。

為了保護小孩，我一直希望私下協議，不要讓這件事公開討論。他卻利用我保護小孩的心態，也利用他在媒體界的人脈，散佈我的不實謠言。

針對近期謠傳的「家暴」相關指控，我必須在此做出明確澄清。

我從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實。

我已保留相關影像與紀錄，足以證明我並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。

基於尊重司法與當事人隱私，我不會公開任何片段內容，也不會在網路上進行來回攻防。

關於事實的認定，我願意、也只願意交由司法機關處理。

對於因私人事件佔用社會關注，我很抱歉。

我今天出來，並非為了公開任何細節，而是為了釐清必要的事實界線。

謝謝各界的理解與關心。

接下來，一切交由司法程序處理。



【延伸閱讀】神曲歌手剛結婚7天就出事 老公疑出軌親認有私生子 刪光恩愛照（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

老婆跟小王滑進摩鐵！暖男偵探Roy抓姦「直擊心碎畫面

Coldplay最強抓姦！「正宮」曬台北101合照 親曝：假帳號

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】