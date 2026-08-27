內地男星密會紅髮女7小時　老婆昔日言論被翻放話「再信一次」

內地知名男星包貝爾日前爆出深夜密會紅髮女子，直至翌日清晨8時許方離開，二人於房內獨處超過7小時，因此包貝爾本人也被指控婚內出軌，目前當事人沉默整整一天尚未正面回應。隨著風波延燒，包貝爾妻子包文婧的昔日言論亦被網民翻出。



八卦媒體「劉大錘」爆料內地藝人包貝爾出軌。（微博圖片）

包文婧與包貝爾（微博圖片）

包文婧曾警告小三「給臉要臉」

男星包貝爾的妻子包文婧曾於社交平台上公開向第三者發砲，「你個臭小三，死三八！你居然有臉談什麼善良、信任、將心比心……就你這種爛貨被出賣是必須的，有報應是應該……」而包貝爾當時僅以一個「懶得理你」的表情貼圖作為回應。後續包文婧更憤怒寫下「我願意再信你（包貝爾）一次！僅此一次！人有臉樹有皮，希望給臉...要臉。」等嚴厲字眼，以捍衛婚姻。雖然相關帖文現時已被徹底刪除，且事件發生一整日後當事兩位主角依然保持沉默未有任何澄清，但昔日的火爆發言早已在網絡引發極大迴響。

包文婧曾在社交平台上公開向第三者發砲。（微博圖片）

包貝爾當時僅以一個「懶得理你」的表情貼圖作為回應。（微博圖片）

去年7月，包文婧於直播中透露自己生下二胎後陷入持續的情緒低潮，當丈夫託閨蜜前來慰問時，她甚至情緒失控質問「你咋來了？」，並在月嫂離去時崩潰大哭。然而包貝爾當時非但未有貼心安撫，反而在一旁嬉笑開玩笑指：「你是不是再懷一下就好了？一直生就永遠沒有產後（抑鬱）了。」言論引來大批網民批評其冷漠且缺乏同理心。

包文婧曾說「我願意再信你（包貝爾）一次！」。（微博圖片）

包貝爾昔日提告網民惹爭議

事實上，包貝爾並非首次陷入出軌疑雲。早在2019年包貝爾出軌傳聞時，有網民因替包文婧抱不平而發文指責包貝爾為「出軌渣男」。包貝爾於清晨四點親自搜尋並轉發該帖文，留言怒嗆「早上一開門我就告你，告死你」，同時炒作熱搜話題。其後他更將自己轉發後產生的204萬次瀏覽量作為證據，向該網民索賠20.5萬元（人民幣，下同）。法院最終以網民未能提供出軌實證判其誹謗成立，需賠償2萬元精神撫慰金及2萬元律師費。

包貝爾曾於清晨四點親自轉發網民帖文，並向網民索賠20.5萬元人民幣。（微博圖片）

包貝爾曾向網民索賠20.5萬元（人民幣，下同），法院最終判網民需賠償2萬元精神撫慰金及2萬元律師費。（微博圖片）

然而，包貝爾藉由自身流量放大損害再行索賠的手法，被外界指控為「司法構陷」。該網民因未能即時清繳4萬元賠償金而被申請強制執行，並列入失信名單，因而額外被加追1883元延遲履行利息。

該網民因未能即時清繳4萬元賠償金而被列入失信名單，加追1883元延遲履行利息。（微博圖片）

律師稱包貝爾進房間不等於出軌

對於包貝爾的出軌爭議，有內地律師對此發聲，指出「進入房間」在法律上不能直接等同於「出軌」。第一，狗仔蹲守偷拍飯店入住、私下出行等私生活，已涉嫌侵犯公眾人物的隱私權、肖像權，《民法典》對此有明確規定，2026年新修訂的《治安管理處罰法》也將跟蹤、偷拍他人隱私列為違法行為。

有內地律師對此發聲，指包貝爾「進入房間」不能直接等同於「出軌」。（微博圖片）

第二，偷拍畫面僅呈現時間線，不是法律結論。 「進入同一房間」和「出軌」之間，還隔著事實認定、證據鍊和當事人解釋，現實中存在談工作、多人聚會後敘舊等合理解釋的可能。

第三，公眾人物僅需讓渡與公共利益相關的部分隱私。 但婚姻情感、私人行程、非公開空間，通常不涉及公共利益。 飯店走廊雖然是半公共區域，但包貝爾拉窗簾這個動作正好說明當事人有隱私期待。

網民諷包貝爾「一願柳使用者」

回顧包貝爾與包文婧的戀情起點，兩人最早在北京電影學院相識。當時包文婧於KTV向包貝爾告白，男方起初以為只是玩笑未予理會。不料包文婧隨即威脅若不交往便會以煙頭自殘，更在包貝爾尚未反應過來時，親手用他手上的香煙燙傷自己手臂，至今仍留有清晰疤痕。

包貝爾一直以「寵妻狂魔」形象示人，與妻子包文婧育有兩名子女。（微博圖片）

在長達十年的愛情長跑中，包文婧曾屢次主動提出結婚，惟包貝爾常以「事業未穩」為由百般推託，直到2013年才正式向她求婚。面對包文婧如此偏執極端的追求，網民紛紛引用恐怖片《愛你致死不渝》（Obsession）的設定，嘲諷包貝爾是「一願柳使用者」，酸諷包文婧多年來的瘋狂痴戀，終究只換來殘酷現況。

（《愛你致死不渝》劇照）