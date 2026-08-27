IU捲濟州島失蹤案？網瘋傳恐怖陰謀論強行連結　還牽扯雪莉具荷拉

近期濟州島爆出多起離奇失蹤案，加上有當地警察知情不報，都讓這個陽光島嶼蒙上一層陰影，未料韓國天后IU（李知恩）也因此被捲入網路陰謀論。一位網友聲稱自己之前遭IU提告，現在更將IU與2020年濟州島失蹤案件強行連結，並指控IU對數百人提出集體訴訟，還稱IU周遭有關的藝人，包含具荷拉、李善均等人都前後身亡，引發熱議。



韓網發文指控集體提告 瞎扯IU陰謀論

該位網友以「自由民主主義青年們」（自民青）名義發文，自民青稱自己之前在Threads上發文，但因網路法規而被提告，且受害的不只自己，還有上百人都遭集體提告。接著自民青就稱，2020年在濟州島失蹤的許女，過去就曾在網路上爆料IU的事情，因此才會「被消失」。

近期濟州島爆出多起離奇失蹤案，未料IU（李知恩）也因此被捲入網路陰謀論。（Instagram@dlwlrma）

更多網民爆料IU與2020年濟州島失蹤案件有關內容：

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自民青瞎扯2024年IU發行的歌曲〈Shh...〉，除了歌名倒過來的「HHS」就是許女的名字縮寫之外，湯唯在MV演出的角色就是在暗示許女。IU之前在《孝利家民宿》穿過的紫色運動服，許女在尋人啟事中的舊照中也穿著紫色運動服，兩者也被自民青扯上關係。

還有網友稱IU周遭的藝人都英年早逝，相當可疑，包含雪莉、具荷拉、李善均跟知名作曲家新沙洞老虎等人。這種「先畫靶再射箭」的論點相當誇張，仍有近4千網友按讚。

韓媒整理2鐵證光速打臉 時間線完全對不上

不過韓媒整理出2個具體論點打臉網友。首先是IU早在2017年就穿過所指的紫色運動服，許女則是2020年12月失蹤，時間點根本對不上，且許女的紫色運動服並非失蹤當天的服裝；再者IU早就說過〈Shh...〉的MV描寫的是自己母親的故事，根本和失蹤的許女無關。

以IU「周邊過世人士」全部列出來引導「IU帶來死亡」這種說法，更是無稽之談，大部分韓國網友對此都嗤之以鼻，還反擊「相信這種陰謀論的根本頭殼壞去」。

IU方面近年持續對惡意貼文採取法律行動。2月經紀公司表示已針對96名惡意造謠者提起民事及刑事訴訟，其中散播IU「間諜說」等虛假謠言者被判處韓幣500萬元罰金（約2.8萬港元）；另有一名網友以「抄襲」為由檢舉IU，最終被法院認定涉及名譽毀損，須賠償韓幣3千萬元（約17萬港元）。

此外，IU方面也針對海外Threads帳號提起民事損害賠償訴訟，並透過美國法院申請資訊公開，以確認散播不實內容的使用者身分。

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