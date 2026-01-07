內地四大扛劇花出爐！楊冪位列榜首　劉亦菲迪麗熱巴不敵她慘落選

近期內地網民熱議選出「四大頂級扛劇花」名單，這份名單主要根據劇集播放數據、題材廣度及商業價值作評選，楊冪、趙麗穎、楊紫及白鹿位列榜首。然而，名單一出即引發全網激辯，尤其是劉亦菲、迪麗熱巴及趙露思等一線大咖的缺席，令不少劇迷大感不公！



內娛四大頂級扛劇花名單公佈！

楊冪憑農村劇《生萬物》成功轉型，收視峰值突破4.353%，展現強大續航力。而「85花標杆」趙麗穎則憑雙料視后加持及《風吹半夏》等高品質作品，成為唯一滿足嚴苛數據標準的演員。楊紫手握《國色芳華》、《長相思》等多部頂級爆劇，前者單集廣告數創下平台紀錄，更帶動牡丹產業產值急升300%，商業化能力極強。至於白鹿在2025年交出《北上》、《臨江仙》兩部爆劇，以高產且高招商能力，在數據層面硬生生擠進四強，實力不容小覷。

楊冪憑農村劇《生萬物》成功轉型。（微博@電視劇生萬物）

趙麗穎則憑雙料視后加持及《風吹半夏》等高品質作品，成為唯一滿足嚴苛數據標準的演員。（微博@電視劇風吹半夏）

楊紫手握《國色芳華》、《長相思》等多部頂級爆劇。（微博@電視劇國色芳華）

白鹿在2025年交出《北上》、《臨江仙》兩部爆劇，以高產且高招商能力，在數據層面硬生生擠進四強。（微博@臨江仙官微）

劉亦菲《玫瑰的故事》收視封神竟未入四大花

名單中最大的爭議點莫過於「神仙姐姐」劉亦菲的缺席。自重返劇圈以來，劉亦菲接連交出《夢華錄》、《去有風的地方》及2025年熱播的《玫瑰的故事》，三部作品口碑與收視均是現象級。尤其是《玫瑰的故事》在央視八套及網絡平台的熱度，完全不輸榜上四位花旦。粉絲不滿指出，劉亦菲的「扛劇」含金量極高，且具備國際影壇地位，未入選或許是因為其作品產量精簡，或是評選標準偏向「流量化」與「商業招商」頻率，導致這位質感女王成了最大的漏網之魚。

粉絲不滿指出，劉亦菲的「扛劇」含金量極高，且具備國際影壇地位，完全不輸榜上四位花旦。（微博@電視劇玫瑰的故事）

迪麗熱巴趙露思成最大遺珠？

身為「90後流量天花板」的迪麗熱巴，其正劇《利劍玫瑰》在2025年播出的CVB收視率高達1.729%，證明了她對正劇題材的吸引力，但有輿論指她近年缺乏如同《長歌行》般大火的「一番單扛」古偶爆款。而「95花領頭羊」趙露思，其主演的《許我耀眼》奪下2025年多個平台的年度劇王，全球熱度更攀升至Netflix年榜前六。雖有無敵的數據支撐，但被指仍需主流獎項加持。

身為「90後流量天花板」的迪麗熱巴，其正劇《利劍玫瑰》在2025年播出的CVB收視率高達1.729%。（微博@電視劇利劍玫瑰官微）