易烊千璽趙麗穎新片疑因題材敏感撤檔　吳磊新片接棒上陣惹熱議

內地頂流男星易烊千璽主演、斥資高達5億元人民幣（約5.8億港元）的歷史戰爭大片《澎湖海戰》，原定於本月7月25日在內地暑假檔期正式上映，然而臨近上映之際卻驚傳撤檔消息，引發網上熱議。該片陣容極為強勁，由《九龍城寨之圍城》導演鄭保瑞執導，並集結了影帝易烊千璽、花旦趙麗穎、胡軍及王學圻等實力派紅星加持。作為檔期焦點大片，如今上映計畫突然煞停，讓各界對背後原因眾說紛紜。

電影海報。（微博@電影澎湖海戰）

新片疑似題材敏感被撤檔

《澎湖海戰》以1683年清朝康熙皇帝命水師提督施琅收復台灣的歷史事件為主軸，因涉及歷史與兩岸敏感議題，自開拍以來便備受關注，上映檔期亦一改再改，此前曾定於春節檔期上映後悄悄撤檔，直至今年5月才重新公佈7月檔期。電影最大的爭議點在於主角「施琅」的歷史形象，由於他當年曾由明朝鄭成功陣營轉投清廷，被部分網民貼上「漢奸」標籤，更引發將「明、清」、「滿、漢」類比為現時兩岸局勢的不滿聲浪。如今電影在上映前夕再次臨門喊停，難免引發外界對題材敏感度的無盡猜測。

易烊千璽在電影中飾演康熙一角。（微博@電影澎湖海戰）

有網傳因題材撤檔，但定檔消息目前依然置頂。（微博@電影澎湖海戰）

吳磊新片接棒

據了解，業界傳出一份撤檔通知，指國家電影局接到要求臨時取消該片的上映時間。消息指《澎湖海戰》至今仍未取得公映許可證，導致發行與排片工作全面停擺，各大票務平台不僅未開啟預售，連院線排片亦已被全數清空。與此同時，由內地小生吳磊主演的新片《群星閃耀時》已宣佈將上映日期由8月1日提前至本月25日，精準接替該片的黃金檔位。加上《澎》片官方社交平台自上月初起便未再更新，投資方至截稿前亦未有回覆，種種迹象均顯示這部巨製撤檔已成定局。