楊冪與趙麗穎活動生圖對比惹熱議　網民：視覺年齡差足一個輩分

近日，內地兩大頂流85花楊冪與趙麗穎分別出席品牌活動。雖然兩人並非同場，但活動生圖流出後隨即引發全網轟動。兩人同日選擇了截然不同的造型風格，一位是貴氣逼人的霸道女總裁，另一位則是靈動減齡的鄰家甜妹，網民更戲稱兩人視覺上「差了一個輩分」。

85花楊冪與趙麗穎分別出席品牌活動，兩人穿著風格差別超大。（微博圖片）

楊冪紅裙盤髮走復古明艷風

楊冪當日以一身鮮紅禮服驚艷亮相，配以精緻盤髮與耳飾，整個人散發出強烈的復古御姐氣場。在零修飾的生圖下，楊冪的皮膚白皙儀態挺拔，優越的身材比例在鏡頭下展露無遺。網民形容她的狀態是「自帶權威感」，更被封為「國泰民安」式的大氣美。

楊冪當日以一身鮮紅禮服驚艷亮相，配以精緻盤髮與耳飾。（小紅書圖片）

楊冪全身散發出強烈的復古御姐氣場。（小紅書圖片）

趙麗穎齊瀏海淡藍裙夢回甜妹時期

而趙麗穎則選擇了溫婉路線，以淡藍色露肩禮服搭配長捲髮與齊瀏海造型現身。生圖中的趙麗穎展現出極致的「減齡感」令粉絲直呼「夢回甜妹時期」。緊緻的下顎線與隱約可見的健身線條，足見其身材管理極為自律。相比起楊冪的霸氣，趙麗穎更多了一份親和力，視覺上顯得稚氣十足。

趙麗穎以淡藍色露肩禮服搭配長捲髮與齊瀏海造型現身。（小紅書圖片）

生圖中的趙麗穎展現出極致的「減齡感」令粉絲直呼「夢回甜妹時期」。（小紅書圖片）

網民熱議：楊冪御姐VS趙麗穎少女

對於兩位女神的狀態，網民反應兩極。有人認為趙麗穎的娃娃臉令她看起來像楊冪的「後輩」，甚至笑稱兩人「像差了一個輩分」，雖然兩人實際年齡僅差一歲。而偏愛大氣風的網友則認為楊冪的紅裙造型更具「聚光燈效應」，在人群中一眼定格。不過，在相關貼文下兩方粉絲均呼籲大眾審美應該多樣化，兩位頂流各具特色，無需刻意「拉踩」對比。