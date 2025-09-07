王晶大談趙麗穎成功走紅全靠兩大因素　不贊成演員為求突破轉戲路

著名導演王晶最近在社交平台開設頻道，大談圈中所見所聞及分享個人意見，引來不少關注。而近日他就大談頂流女星趙麗穎，認為她之所以能走紅全靠兩個因素，獲得不少網民認同。

王晶大談趙麗穎。（影片截圖）

演員這個職業除了需要自身努力之外，其實最重要是要有觀眾緣。而趙麗穎之所以能從一名草根演員走到如今頂流位置，全因她有無攻勢性的觀眾緣，王晶在影片中表示：「她那種不殺傷力，你看起來沒有殺傷力的，可是又非常有觀眾緣，有的女性觀眾是不喜歡殺傷力很強的那種女孩子。趙麗穎那種就是觀眾喜歡，女性觀眾尤其是喜歡，而且沒有那種覺得你是狐狸精，那種感覺啊！」

趙麗穎確實有觀眾緣。（趙麗穎微博圖片）

趙麗穎在演技上亦具備實力。（影片截圖）

另外，趙麗穎在選戲能力上相當精準，這一點也是王晶覺得她能走紅的原因之一：「我覺得她挑戲的能力非常強，就是挑到適合自己的戲。」從《陸貞傳奇》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等，她在古裝領域中詮釋着大女主掘起的故事，演技出色，令大留下深刻印象。

在《幸福到萬家》飾演村婦。（微博圖片）

趙麗穎身上有樸素的氣息。（微博圖片）

除此之外，她還在時代劇《風吹半夏》飾演女創業家、在《幸福到萬家》飾演村婦等，將多元的一面展現給觀眾看，同樣獲得青睞，專注挑選與自身氣質契合的角色，並不是盲目為求突破而轉型。

趙麗穎靠着自己的努力走上一線女星地位。（趙麗穎工作室微博圖片）

而王晶亦提到有一些演員很愛轉戲路，經常想嘗試不同的角色，其實他是不贊成的：「因為有的人戲路就是這樣子，你硬要改，人家看着不舒服，你還是演自己最擅長的那個路就會特別好，你是平常人的臉，你要演霸道總裁，也許就不如你繼續演一個普通人。」