濟州島失蹤案引恐慌　女星不敢夜行　男歌手遭持刀威脅舊事重提

韓國濟州島近期接連發生失蹤人口遺體發現案，短短3天內竟尋獲4具遺體，其中包括失蹤長達104天的張美蘭（音譯）。案件更爆出警察涉嫌虛報結案的吃案醜聞，引發社會譁然。移居濟州島多年的女星陳在英（진재영）、名醫洪慧傑等人紛紛表達對當地治安的擔憂。



女星定居濟州近10年 罕見直言「散步也有點害怕」

近期濟州島接連傳出失蹤者被發現死亡的悲劇，讓當地居民與經常造訪的遊客深感不安。已在濟州定居近十年的演員陳在英，於本月25日在個人社群平台上發布一張暗夜街景照，並寫下：

晚上雖然不常出門，但最近濟州島的新聞讓連散步都有點害怕。

這番話立刻引發廣大迴響。

韓女星陳在英定居濟州島9年，近日發生案件讓她直呼害怕。（IG@jinjaeyoung_con.t）

除了定居濟州島9年的陳在英，媒體人洪惠杰也呼籲別獨行，連歌手成賢宇曾遭持刀威脅舊事也被翻出：

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陳在英自2017年起移居濟州島，多年來經常透過社群與節目分享當地生活點滴，給人悠閒自在的印象。然而，隨著近期失蹤事件頻傳，她也罕見表露對夜間外出的警戒心。該篇貼文雖已刪除文字，僅保留照片，但已足夠讓外界感受到她的焦慮。

三天內四具遺體接連發現 警方處理遭質疑

這波恐慌情緒的源頭，來自於近期一連串的失蹤案件。24日，在濟州市翰林邑的一處椰子農場內，發現了三個月前失蹤的37歲女性張美蘭的遺體，距離她失蹤已超過百日。同日，另兩名曾申報失蹤的男性遺體也陸續被找到。若加上22日發現的失蹤者遺體，短短三天內共有四具失蹤相關遺體被發現，讓濟州社會為之震驚。

更引發爭議的是，負責張美蘭失蹤案的警員被爆出未確實確認當事人安全，便草率結案，目前該警員已因涉嫌瀆職被羈押。此外，同一警員經手過的其他失蹤案件也傳出類似虛偽終結的情況，讓警方公信力備受質疑。

媒體人洪惠杰發文呼籲：「即使白天也別獨行」

同樣居住在濟州島的醫師出身媒體人洪惠杰（홍혜걸），也在24日透過社群發文提醒民眾注意安全。他表示，濟州島雖然美麗，但許多村落周邊都有偏僻小路，即使不深入漢拏山，也可能輕易走入無人路段。他特別強調：

就算是白天、就算是有鋪裝的道路，也不建議一個人亂走，女性當然要小心，壯年男性也一樣。

不過，當他的言論被解讀為「濟州島很危險」後，洪慧杰隨即澄清：「重點是要小心，不是說濟州島危險。」他補充說，濟州島是個極具魅力的地方，相信很快會重新獲得大家的喜愛，也對近期的失蹤案件表達深切哀悼。

歌手成賢宇曾遭持刀威脅 舊事重提引發關注

在此氛圍下，過去曾在濟州島遭遇持刀威脅的歌手成賢宇（或譯成玹祐，성현우）的經歷也被網友重新討論。成賢宇今年2月在個人YouTube頻道透露，2021年獨自赴濟州旅行時，曾在餐廳與一名男性發生爭執，對方隨後持刀追趕他。他當場逃離並報警，該男子隨後被逮捕，並因特殊恐嚇罪被判處實刑。

這些個案也讓近期濟州島的治安議題受到更多討論。不過，濟州島仍是韓國熱門旅遊地，相關人士也呼籲，面對個別案件應以警方調查結果為準，避免未經證實的犯罪傳聞持續擴散。

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