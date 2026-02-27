韓偶像揭濟州島驚魂　仗義執言遭醉漢持刀追殺　報警獲救嚇到乾嘔

韓國偶像成玹祐為男團LIMITLESS之成員，他曾參與《Produce 101》第二季，然而他也是該節目作弊的受害者之一，目前以「Woo」的藝名作為歌手活動中。



這幾天成玹祐在個人YouTube頻道上分享一段在觀光勝地濟州島的恐怖經歷。

成玹祐分享五年前的濟州島驚魂記。（YouTube@WOO(성현우)）

他提到當時曾跟一位醉漢起衝突，事後對方居然拿生魚片刀追殺他，躲在小巷中連大口呼吸都不敢，就怕被對方發現，整個經過猶如恐怖片。

仗義執言惹殺機 醉漢纏刀埋伏

成玹祐在影片開頭表示自己的故事「100%真實」，事情發生在2021年，由於太害怕對方會報復，因此直到5年後的今天才敢說出口。成玹祐為了準備單飛活動而需要創作靈感，因此獨自前往濟州島旅行，訂了一家在城山的民宿，並在附近的一家刀削麵餐廳用餐。當時他看到一位喝醉的中年男子大聲辱罵外籍打工人員，打工人員用眼神向成玹祐求助，因此成玹祐上前表示：「我也是客人，請問您能不能安靜用餐呢？」

後來老闆出面緩頰，這場糾紛看似落幕，未料成玹祐恐怖的一晚才剛開始。成玹祐用餐後離開餐廳，沒想到這位醉漢居然就在只有一盞路燈的昏暗路上堵他。成玹祐走向該名男子時，對方先挑釁：「你很會打架嗎？」接著就伸出右手，成玹祐一看發現對方不僅持有生魚片刀，甚至拿繃帶把刀柄纏在手臂上，一看就知道要避免刀子被打落，想把成玹祐置於死地，成玹祐還說：「對方比身高182cm的我還要高，體格相當壯碩，我覺得打不過他。」

暗巷狂奔躲追殺 報警獲救嚇到乾嘔

成玹祐當時腦中冒出走馬燈，還思考到底要怎麼逃跑，如果跑回剛剛的刀削麵店可能會波及店家老闆跟服務生，於是先跟這名醉漢談談、緩解對方的情緒。接著成玹祐就拔腿就跑，想一路跑回民宿，沒想到跑著跑著就發現醉漢在後面狂奔追來，手上還握著刀，周圍卻沒有任何人可以求救，甚至沒時間打電話報警。當成玹祐看到前方有一個轉角，他立刻鑽進去靠著牆壁蹲下，沒想到這時候還聽到相當急促的腳步聲，恐怕就是那位醉漢。

成玹祐憋到那個腳步聲徹底離開後趕緊跑回民宿，然而因為民宿的建築老舊，他擔心打電話的聲音會透出牆壁，還得要壓低聲音報警。過了三五分鐘他聽到有人用力敲打門口，卻因為太慌張而擔心外面是否就是剛剛的醉漢要騙他出去，還好警察再打電話確認，請成玹祐應門。警察也表示剛剛在附近巷子抓到持刀的醉漢，請他不用擔心。也許是因為剛剛太緊張後又放鬆下來，成玹祐見到警察後居然反胃到差點乾嘔。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】