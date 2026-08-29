郭晉安爆18歲大仔讀音樂學院　拍劇搣唔甩阿旺：試過夢見自己傻咗

郭晉安日前作客新城節目《放飯ICU》，大談40年演藝心得與近況。他坦言最愛《忠奸人》反派，並難再重現昔日「阿旺」。提及家庭，他自爆18歲大仔考入英國皇家音樂學院主修法國號，離別之際感人相擁，對15歲女兒跳舞與戀愛則抱持開明態度。身為藝人網球聯盟會長的他，更分享了憑毅力與物理治療半年內根治拍古裝劇膝傷的經過。

藝人郭晉安日前作客新城節目《放飯ICU》。（新城廣播）

郭晉安坦言拍內地劇難甩「阿旺」包袱

談及演藝生涯中最難抽離的角色，郭晉安直言並非代表作「阿旺」，而是《忠奸人》中的哲學反派：「嗰套劇我真係感覺到自己係一個演員，之前嘅角色我可以好快上身、好快掉走，但《忠奸人》之後，我會諗『我下次會唔會再遇到一個咁嘅角色』。」

至於深得民心的「阿旺」，他笑言角色的成功反而帶來不少「困擾」：「唔知點解，我做咩戲，特別係返內地拍劇，都總有幾集要我演阿旺！甚至試過發夢夢見自己傻咗！」但他坦言若今日再演亦無法重現過去：「當年係我當年嘅心態，今日我都成長咗，要我再做返同一個角色，未必會係以前嗰個阿旺。」

郭晉安。（新城廣播）

獲推選為藝人網球聯盟會長

近年熱愛網球的他，更獲推選為香港藝人網球聯盟會長，旗下會員約有50人（包括李思雅、洪永城等）。他笑言團隊心態非常貼地：「我哋以娛樂為主，唔一定係贏輸心態，希望推廣網球俾唔同階層，其實康文署租場好平，唔係有錢人嘅運動。」

獲推選為藝人網球聯盟會長。（IG@onjai109）

18歲大仔讀音樂學院 開明面對15歲女兒談戀愛

談及家庭，郭晉安透露18歲大仔已考入英國皇家音樂學院主修法國號（French Horn）。他爆料兒子小一選樂器時，自己曾建議吹色士風「可以搵到食」，但兒子卻堅持選法國號，原因竟是：「我揀個大個啲咪好抵囉！」引來全場爆笑。送兒子赴英留學時，平日含蓄的兒子臨別前突然感性表示：「點解唔係上次去德國吹樂團嗰個心情嘅？」郭晉安則安慰：「你係咪好唔捨得我？你記住呢份感情。」他透露性格像他的兒子當日緊緊相擁並三度回頭，場面極之感人。

至於15歲的幼女，自4歲起便熱愛跳舞，更曾跟父親表示：「我跳舞嘅時候就好開心」，讓郭晉安體會到「開心係永遠嘅元素」。被問到會否擔心女兒未來談戀愛，他態度十分大方：「我自己小學已經暗聯人啦！冇話中學生唔准談戀愛，佢要出現就出現。」而論及自己的感情生活，身為基督徒的他表示不會刻意追求，相信天父自會為他準備。

獲推選為藝人網球聯盟會長。（新城廣播）

拍古裝劇致膝頭重創 靠意志與物理治療根治

郭晉安亦回憶多年前因拍古裝劇經常跪地及吊威也，導致膝頭留下嚴重舊患。他憶述當年鼎爺曾提醒他：「你帶返個Pad啦！你咁樣砰一聲跪落地下，第時老咗你就知死！」雖然當時年輕未有理會，甚至曾接受手術且康復後再因打網球受傷，但他最終憑毅力在物理治療師指導下一星期訓練兩次，半年後痛楚完全消失，成功擺脫「與痛共存」的困境。