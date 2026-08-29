香港小姐2026丨AI技術打造決賽舞台　盧蔚晴打碟片爆紅穩坐人氣王

今屆港姐決賽舞台，綜合運用CG、Motion Graphics及AI視覺技術，營造沉浸式舞台影像體驗，呈現震撼的視覺效果；以硬照拍攝為原始素材基礎，運用AI延展視覺，配合後期製作、CG視覺與Motion Graphics設計，構築奇幻華麗、富層次感的Video Wall；作品再次由屢獲美國紐約電視大獎金獎的製作團隊Creative Imaging Department（CID）匠心打造。

用AI技術打造舞台，極具突破性。（TVB）

構築奇幻華麗。（TVB）

作品由製作團隊Creative Imaging Department（CID）匠心打造。（TVB）

港姐2026丨決賽舞台結合AI神獸視覺

大會8月29日率先發布了相關Video Wall精彩畫面截圖，其中一輯「神獸」系列，12位佳麗：1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris），經CG、Motion Graphics及AI視覺技術手打造下，分別與12款不同的「吉祥神神獸」飛鷹、母獅、海豚、豺狼、聖伯納犬、白馬、大象、鯨魚、白貓、灰鴨、鹿仔及白兔，現身於草原、樹林、海洋、沙漠及天空等不同背景，而佳麗們的造型亦各有各矚目，既有華麗晚裝Look、亦有奇幻仙子／暗黑Look、女戰士／未來前衛Look，及可愛佻皮Look。

在舞台效果設計上，除「吉祥神獸」系列外，CID亦運用了同樣的CG及Motion Graphics及AI的組合式製作技術，為12位身穿華麗晚裝的佳麗，構築以「時鐘」為核心概念的虛擬視覺背景，呈現別具時尚感的舞台影像，敬請期待！

用AI技術打造舞台，極具突破性。（TVB）

港姐2026丨盧蔚晴的DJ打碟才藝破百萬點擊

另今屆16號盧蔚晴的DJ打碟才藝2位佳麗的網絡影片，於決賽前夕錄得了超過3,780萬總瀏覽量，比去年整屆賽事（含決賽）的總瀏覽量錄得貼近130%的驚人升幅，互動總量亦由去年的41萬上升至80萬。其中6號盧蔚晴的DJ打碟才藝表演影片，IG播放量超過110萬之餘，還獲得1.5萬讚好，難怪連續5星期高踞網絡人氣榜第一名。而截至8月28日，2026香港小姐網絡最強人氣Top 5依次為6號盧蔚晴、2號李澤欣、1號袁絲珩、5號魏欣及7號楊媛媛，其中6號、2號及1號佳麗，更是由一開始已被視為大熱門！

網絡流量飆升130%，盧蔚晴穩坐人氣王（IG@misshkpageant）

網絡流量飆升130%，盧蔚晴穩坐人氣王（IG@misshkpageant）