陸劇古裝將軍男神Top 10　張凌赫《逐玉》、劉宇寧《折腰》爭第一

粉底液將軍吵什麼？誰是最強將軍？宋威龍、王星越、丞磊……解析男主聲量、角色魅力，快看你的男神在榜上沒！



將軍不只會打，還要會撐全場；從冷面戰神到權謀統帥，陸劇男主的「強」正在升級。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近兩年（2024/4/1～2026/3/31）關於陸劇「將軍戰神」的十大男神榜單。

究竟是張凌赫的「養成系將領」氣場強，還是何潤東的「史詩級硬漢」合你胃口？這份榜單不只比武力，更比角色成長、情緒張力與話題聲量，更是劇迷必存的追劇指南，誰說將軍一定要滿臉鬍渣？從精緻的「濾鏡系美男」到體脂4.1%的「硬核冰塊肌」，陸劇將軍審美正迎來大洗牌！

盤點陸劇男演員中「古裝最帥將軍」討論度Top 10，誰是最受歡迎的男神（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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NO.10 何潤東

隨著2026年《逐玉》掀起古裝將軍討論熱潮，何潤東雖未參與演出，卻意外被網友重新點名而翻紅，並登上本次「陸劇十大將軍戰神」第10名。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，聲量高點落在3月30日，主因是《楚漢傳奇》項羽經典片段被大量轉傳，且與《逐玉》中張凌赫被討論為「粉底液將軍」形成強烈對比，其粗獷、寫實的硬漢形象掀起全網回顧熱潮。

何潤東能跨時空翻紅並強勢擠入榜單，主要歸功於當年的「極致寫實感」，2011年接拍《楚漢傳奇》，為了還原戰場將領的真實狀態，刻意以黝黑膚色搭配粗獷鬍渣，甚至不惜滿身塵土出鏡，並在半年內將體重提升至80公斤，長期穿著15公斤重甲上陣，打造出具份量感的戰神形象。

2012年5月拍攝結束後寫下與盔甲「告別」的文字「你每天都讓我腰酸背痛，但沒有你我又沒安全感。深深擁抱一下吧，我們就要分手了……每當我腰痛的時候，我也會記住你的壞」；在《新三國》飾演的呂布同樣剛猛霸氣，也接過電玩代言過關雲長。

這份硬派魅力帶動社群聲量暴增，微博粉絲在7天內暴漲超過100萬人，多年累積作品於今年4月初粉絲數已突破1,151萬，這類傳統將軍形象再度受到關注，網友討論「霸氣，演活了」、「笑死，一代人有一代人的審美霸凌」、「怎麼突然何潤東項羽就火了」、「重點還是沒美顏沒濾鏡」。

NO.9 宋威龍

當「將軍系男神」逐漸成為陸劇新審美，宋威龍也悄悄在這條賽道站穩腳步。

2025年的《相思令》飾演的部落首領玄烈，雖非正統將軍，卻以強勢與野性被稱為「戰神」，爭奪北泫狼主之位，在角色設定上，劇中剝除了許多中原官場的壓抑，散發出更強烈的野性、霸氣與侵略感。這是一個在戰場上廝殺出來，帶有原始力量感的武將角色。

同年5月的《韶華若錦》，首次真正以武將核心角色的姿態出現，飾演「定北王」江緒。這個角色不只是單純披甲上陣的將軍，還有更複雜的權力結構，他既要領兵應戰，也要面對朝堂與局勢牽制，使他的「將軍身分」同時具備戰場與政治的雙重重量。

不同於過往偏向冷感或權謀型的角色路線，江緒的存在更強調「軍人狀態」的持續性；宋威龍在詮釋上並沒有刻意強化外放的英雄氣勢，而是用更壓低的情緒處理與穩定節奏，去呈現一個長期處於戰備與決策壓力下的將領形象。《韶華若錦》不只是他的一個新角色，更像是他正式踏入「將軍賽道」的起點。

宋威龍早期最經典的古裝角色，《鳳囚凰》的「容止」也非嚴格意義上的「將軍」，但在劇中，絕對是最高級別的軍事統帥；從謀士到戰神，宋威龍逐步拓展武將光譜，也讓觀眾開始重新定義他的古裝定位，手握百萬雄兵，以冷酷和極深的城府操控戰局與朝政。除了上述的武將，宋威龍其他的古裝代表作多半集中在文人、書生。

NO.8 成毅

成毅幾乎是把「虐與強」同時推到極限的代表。

2022年《沉香如屑》，一人分飾三角：清冷克制的應淵帝君、凡間率性捉妖師唐周，以及氣場壓制全場的修羅族尊主玄夜，三種身份在神性、人性與魔性之間切換，層層堆疊出角色厚度。劇組遠赴新疆哈密等荒漠實地取景，他在狂風飛沙中堅持親自上陣完成大量高難度武功招式，也為角色增添真實重量。

應淵一角不同於傳統將軍的粗獷，更多了份「守護天下」的沈重責任感與軍事領導力，既要演出神性的莊嚴與克制，又要在細節中流露出深藏不露的愛意。

成毅的入榜證明了「戰神」不一定要滿臉鬍渣或身披重甲，他展現的戰鬥力是帶有仙氣與壓迫感的結合，網友表示「應淵打架的動作戲真的絲滑流暢」、「應淵讓人心疼，玄夜讓人上頭」、「他演出了那種守護天下卻護不了摯愛的無奈，這才是最虐的戰神」。

NO.7 丁禹兮

丁禹兮的戰神之路，在2022年仙俠劇《七時吉祥》便已埋下伏筆。劇中他飾演五萬歲的六界戰神仙君初空，氣場全開，是他首次以戰神身份闖入觀眾視野。而在2025年的《山河枕》，他將這份「戰神感」從仙界帶回了血與火的人間戰場，徹底蛻變。

《山河枕》的將軍之路，從「痛」開始，衛家七少爺「衛韞」，開局即迎來滅門級悲劇，衛家八口出征僅剩其一人生還，身披重甲、額綁奔喪白布且滿臉傷痕，隻身帶著父兄屍首回都城的悲愴形象，堪稱全劇「定海神針」般的表演，這種克制而精準的表演方式，讓網友直呼「悲傷安靜到會刺骨」、「演什麼像什麼」、「前期燦爛明亮、後期隱忍穩重」、「追《山河枕》光看丁禹兮飆演技就很過癮，他又貢獻了一個人生角色。」

延續他擅長的細膩情緒表演，丁禹兮所詮釋的衛韞是個帶有「破碎少年感」的角色，將「戰神」從單純強大，轉為「帶傷前行」的存在，戰損造型結合情緒層次，也被網友封為「破碎感戰神」。

NO.6 李昀銳

2024年古裝劇《九重紫》，李昀銳飾演將軍「宋墨」，憑藉英颯的武將氣場與戲外反差的健身體態，微博粉絲數短時間內暴漲超過100萬人。

許多人也許對這位劇中溫文儒雅、戲外活潑愛笑的男孩不熟，其實，李昀銳2015年便正式進入演藝圈，從國家二級籃球運動員跨界成為演員，走過將近十年的打磨，每一步都沒有白費。其自律性格反映在極致身材上，曾於微博公開體檢報告，體脂只有4.1%，遠低於一般男性標準的15%。詮釋將軍的威嚴與力量感完美融入182公分的身材中，被網友封為「穿衣顯瘦、脫衣有肉」的代表。

李昀銳也大方分享維持「冰塊肌」的秘訣，包含平板支撐、高坡度跑步機爬坡以及確保每天睡足8小時，這種由內而外的硬核實力，讓他成功從過往的溫柔男孩轉型為充滿野性美的戰神形象。網友討論「這種薄肌身材演將軍最有說服力，力量感爆棚又不過於魁梧」、「不浮誇反而更有代入感」，也讓他成為下一波戰神賽道中，值得觀察的潛力股。

NO.5 陳哲遠

憑藉2025年古裝大劇《一笑隨歌》中的大皇子「鳳隨歌」一角，陳哲遠成功打破《偷偷藏不住》段嘉許的校園男神既定印象，以鐵血戰神的姿態刷新社群討論度。

一開始仍帶著少年氣的皇族身份，逐步被推上戰場與權力核心，在動盪局勢中學會判斷、承擔與犧牲，讓角色不只是能打，而是「被逼著成為將軍」，為了貼合戰神設定，他在動作戲的流暢度與力量感上下足功夫；陳哲遠這次徹底「黑化」，變身成冷酷腹黑的皇子，瘋批感滿滿、亦正亦邪，展現出少見的桀驁與陰暗面。

網友直呼「太會撩了」、「這種慢慢長出來的氣場更好看」、「他不是天生戰神，是被劇情逼成戰神」、「瘋批感拿捏到位」、「反差魅力爆棚，這才是他真正的天花板」，讓陳哲遠成功卡位「成長系戰神」的關鍵位置。

NO.4 丞磊

2023年以《雲之羽》男二累積人氣的丞磊，在2025年古裝劇《錦月如歌》中迎來了屬於自己的爆發時刻。他在劇中飾演「玉面都督」肖珏，這個角色在原著小說中以俊美著稱，性格外冷內熱，看似沉默寡言，但實則心懷天下，是將軍中兼具謀略與霸氣的存在。

丞磊「肌」情四射的精壯身材與高冷禁慾系氣質，在劇中的半裸場景中再度讓粉絲淪陷，被網友戲稱為「橫店洗澡哥」、「浴皇大帝」，笑稱他每拍一部都至少要洗一次澡。網友討論「這種將軍看起來真的會殺人」、「站在那裡就有威壓感」、「丞磊的肖玨就是從書裡走出來的」、「那種不怒而威的將軍感，真是天選肖玨」、「演出了將軍的靈魂，不只是帥，更有種厚重的責任感」。

丞磊的進榜顯示網友對「質感將軍」的偏好，不僅有外在的英挺，更演出了角色靈魂中的孤傲與責任感，證明了實力與流量兼具的強大競爭力。

NO.3 王星越

在古裝劇的將軍宇宙裡，「強」從來不只是一種武力，而是權勢、氣場與人性的綜合體；王星越正是近年將這三者融合得最鮮明的代表之一。

2024年復仇劇《墨雨雲間》，當時年僅22歲的「小孩哥」王星越，成功撐起「肅國公」蕭蘅這個重量級角色，一出場便帶著雷厲風行的殺伐氣場，被觀眾形容為「小說走出來的將軍」。他精準掌握角色的冷靜與狠勁，同時在面對女主角時流露壓抑而深情的一面，「能狠也能愛」的反差設定，讓人物既危險又迷人，也迅速放大整體討論熱度。

但，也印證了人紅是非多，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，聲量高點落在2024年7月1日，隨著《墨雨雲間》的爆紅，男主角王星越也被爆出「謊報年齡、買情趣內衣、狂撩女演員炒CP」等爭議風波，在網路上引發不同迴響，「還好追完了，肅國公買情趣內衣，出戲了」、「奇怪耶！都啥年代，買個情趣內衣，也放大」、「人家炒cp怎麼了嗎？」「演技好最重要，私生活不必無限放大」，王星越以最年輕之姿，穩坐戰神榜前三。

NO.2 劉宇寧

曾遭外界批評「古裝醜男」的劉宇寧，如今憑藉一部又一部的爆款大片，逐步扭轉大眾印象，成為近年陸劇中人氣最高的男神之一。他在古裝劇中多以殺伐果斷、武功高強的形象示人，其中最具代表性的，莫過於《折腰》裡的魏劭將軍。

他將冷峻與柔情的反差魅力詮釋到位，加上189公分的高挑身材與帥氣的盔甲造型，成功圈粉無數女粉絲。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年6月12日，因《折腰》熱度持續攀升，讓劉宇寧無論在造型和外表上都備受關注。

不少網友直言「第一眼看到他的古裝扮相，真的覺得不好看，但看著看著就愛上了」、「劉的古裝造型越看越順眼」、「雖說古裝造型不是俊秀美男子，但是他絕對對得起他所扮演的角色」。

NO.1 張凌赫

說到近兩年陸劇中最具「將軍完成度」的新生代演員，張凌赫登上第一，幾乎沒有懸念；關鍵不只在於單一角色爆紅，而是他用數部作品，走出一條清晰的「將軍養成路線」。2026年熱播劇《逐玉》，他飾演歷經沙場洗禮的謝征，不再僅靠外顯的剛猛，而是將武安侯的隱忍與掌控力收進演技細節，展現出「文武雙全」的高階將領樣貌。

回看《逐玉》之前的角色軌跡，這份完成度其實早有鋪陳，2023年《蒼蘭訣》那位氣質清冷、具備守護力的戰神「長珩仙君」，到2025年《度華年》克制冷靜的權謀首輔「裴文宣」，逐步累積出領導者的威嚴。

這些角色雖非傳統將軍，卻一步步累積出領導者的氣場與層次，從權謀到沙場的完整養成路徑，在《逐玉》熱播期間引發反覆觀看熱潮，網路討論熱度始終居高不下，擄獲全網「侯夫人們」，網友形容「他不是突然變強，是一路長成將軍」、「這種角色有進化感才可怕」，也有人直言「看完謝征，很難再回頭看單一類型男主」、「有人是天生強者，有人是角色加成，張凌赫是把所有條件一步步練到滿等的那一種」。

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2026陸劇十大將軍戰神（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年4月1日至2026年3月31日

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價



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