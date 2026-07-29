2026英皇熱門藝人Top 10　張敬軒斷層奪冠　超人氣新星空降奪第二

誰是2026網民心中熱門英皇藝人？香港人每日生活節奏急促，放工聽吓廣東歌、Weekend 睇套港產片或者綜藝節目，絕對係減壓嘅最佳方法！雖然近年娛樂圈新星湧現，但講到最啱香港人胃口、最具號召力嘅選擇，始終都係英皇娛樂（EEG）旗下嘅一眾人氣藝人。由陪住我哋大嘅經典傳奇，到近年喺網絡上掀起熱話嘅破格新星，每一位都散發住獨一無二嘅星味，為大家嘅日常生活帶嚟無數歡樂。



今年嘅排行榜結果絕對會勾起大家滿滿嘅追星回憶，同時亦有令人驚喜嘅耀眼新面孔。究竟邊一位藝人成功擊敗眾多對手，成為全港最具人氣嘅「話題天花板」？《DailyView 網路溫度計》透過《KEYPO 大數據關鍵引擎》，為大家盤點 2026 年全港 Top 10 最具人氣嘅英皇藝人，即刻 Save 低呢個名單，將佢哋嘅經典神曲同最新作品加入你嘅 Playlist 啦！

DV小教室：《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測、爬梳港澳地區2萬個公開網站頻道，包括新聞媒體、各大Social Media、Forum以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路聲量」為主題項目相關的網路Posts和Comments ，數值愈大代表項目的討論度愈高。

一個圖輯看清2026英皇熱門藝人Top 10排名結果 「軒公」張敬軒穩坐神壇 曾比特、海兒誰是大勢新星？

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NO.10 陳偉霆

被一眾粉絲親切稱為「的士陳」嘅陳偉霆（William），近年轉戰內地市場大放異彩，近期更憑熱播劇《許我耀眼》中嘅霸總「沈皓明」一角，令演藝事業再創高峰，演技同顏值都受到高度讚賞。戲外嘅佢同樣驚喜連連，早前無預警拋出震撼彈，親自官宣與超模何穗拉埋天窗兼升呢做老竇，更溫馨曬出一家三口合照。William 霸氣表示生小朋友一直喺人生計劃之內，唔想將屋企人收埋，希望做個好榜樣。呢位升級做新手爸爸嘅「好命哥」，有膊頭又有型，一眾網民都紛紛送上無限祝福。

網民：「William 做老竇真係好大驚喜！劇入面做霸總，現實中都係人生贏家！」

NO.9 Mike 曾比特

頂住一頭標誌性爆炸頭嘅 Mike 曾比特，把聲極具穿透力，每次唱慘情歌都直擊網民心臟，令人一聽難忘！迎來 32 歲生日之際，佢正式宣佈加盟英皇娛樂，仲大方曬出操咗好耐嘅六嚿腹肌相展現決心，表示同新公司理念一拍即合，令Fans大開眼界。加盟後 Mike 星途越戰越勇，火速登上全運會開幕式獻唱，仲積極籌備緊英皇旗下首張大碟。由選秀節目一路行到而家，心態越來越從容，粉絲都勁期待佢可以順利殺入啟德體育園開個人大騷！

網民：「Mike 加入英皇真係太正啦，張腹肌相真係嚇親人，期待快啲出新歌開紅館Show！」

NO.8 GIN LEE 李幸倪

加盟英皇後嘅 Gin Lee 迎嚟事業大爆發，徹底搣甩以往「淨係識唱慢歌」嘅刻板印象，跳唱實力令人刮目相看！今年佢終於如願再踏紅館，舉行一連兩場《READY FOR》演唱會。今次個唱造型簡直係大解放，海報上一襲透明盔甲戰衣極度惹火，令全場 Fans 拆天尖叫。佢以超強實力嘅跳唱快歌驚艷全場，完美展現出自信又全能嘅「進化版」姿態。呢位零瑕疵嘅「行走CD」唱功頂流，真人騷入面仲超級幽默，天后架勢絕對無可取代。

網民：「Gin Lee 轉型大成功！演唱會套透明盔甲造型超索，唱得又跳得，絕對係香港樂壇實力派。」

NO.7 關智斌

被網民封為「童顏巨斌」嘅關智斌（Kenny），個樣直頭好似食咗防腐劑咁，超高顏值同完美爆肌身材十年如一日，每次出Po都呃到海量Like！近期 Kenny 登陸全新嘅啟德體藝館，舉辦個人演唱會，以「無盡歷險」為主題打造視覺盛宴。佢化身做永遠長唔大嘅彼得潘，帶歌迷穿越奇幻場景，重拾青春歲月嘅熱血夢想。無論係唱經典嘅《死性不改》定《Lala世界》，佢陽光般嘅暖男笑容同充滿回憶殺嘅歌聲，瞬間治癒大家疲憊嘅心。

網民：「Kenny 嘅顏值加埋個完美Body真係太犯規！演唱會滿滿青春回憶殺，永遠嘅男神！」

關智斌（Instagram@kennyjr）

NO.6 鍾欣潼

一直被公認為「顏值天花板」嘅阿嬌（鍾欣潼），絕對係無數香港人嘅青春回憶，每次現身都靚到令人屏息！啱啱過完生日嘅佢，狀態居然好似廿幾歲少女咁，被網民狂讚係「逆生長」嘅完美典範。近期阿嬌喺 IG 頻頻 update 近況，唔單止曝光擁有私人豪華戲院嘅頂級豪宅，仲激罕大派福利，Po 出著住白色比堅尼嘅沙灘靚相。相中嘅佢零贅肉兼Fit到漏，配上零死角盛世美顏，搞到全網暴動。佢大方分享「瞓夠、食夠」嘅養生秘訣，嗰份隨性鬆弛感認真圈粉。

網民：「阿嬌五官真係無可挑剔咁完美，著比堅尼仲好似少女咁，呢個狀態真係太逆天啦！」

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NO.5 容祖兒

講到廣東歌天后，容祖兒（Joey）喺樂迷心目中絕對係神級存在，舞台魅力同震撼力無人能及！歷時三年嘅「ETERNITY」澳門駐場巡迴演唱會，終於以驚人嘅 30 場完美收官。喺尾場嗰陣，祖兒換上型格男裝自彈自唱，仲發揮搞笑本色，笑自己滿頭大汗個樣好似「賣保險」，將演唱會飛當保單，包保每一位觀眾（客仔）都心滿意足，𠱁到全場笑到肚痛。祖兒對舞台永遠搏盡無悔，今年初更透露已錄好新歌，並計劃喺香港開全新大騷，一眾樂迷已經準備好搶飛！

網民：「祖兒嘅演唱會真係一生人必睇一次！賣保險個Gag真係笑死，天后地位無人能及！」

NO.4 蔡卓妍

擁有極具感染力甜美笑容嘅阿Sa（蔡卓妍），永遠都係大家最熟悉嘅陽光女孩，一見到佢心情就自然靚晒！演藝事業屢創高峰嘅佢，感情生活同樣迎來超Sweet嘅春天，公開承認同細佢10年嘅健身教練男友結婚，出席活動時全程散發住幸福光芒。近年受老公影響，阿Sa仲愛上行山，個人越活越健康，呢段高顏值姊弟戀亦獲得全網熱烈祝福。

蔡卓妍（阿Sa）（IG@choisaaaa）

網民：「阿Sa 認愛嗰句『可以刪除緋聞』真係超霸氣！見到佢笑得咁幸福，真係戥佢開心！」

NO.3 謝霆鋒

全能男神謝霆鋒近期頻頻現身，無論係戲內戲外都散發住令人無法抗拒嘅成熟男人味！早前佢喺香港電影金像獎型爆擔任頒獎嘉賓，被「金像獎女神」韋羅莎連環翻舊帳，寸佢掛住煮餸、搞演唱會等副業而唔記得拍戲，兩人爆笑嘅即興互動成為全晚高潮。不過影迷唔使急，霆鋒一早準備好重磅巨製回歸大銀幕！除咗同劉德華相隔多年再合作嘅《怒火漫延》，佢同吳京主演嘅硬核武俠動作片《鏢人》更定檔賀歲檔。堅持親身上陣嘅極致敬業精神，絕對係大家心目中最Man嘅動作巨星。

網民：「霆鋒畀金像女神狂寸嗰段超搞笑！超級期待《鏢人》同《怒火漫延》，動作巨星強勢回歸！」

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NO.2 海兒

擁有深厚古典聲樂背景嘅女高音新星海兒（Hedy Chan），憑住電視歌唱節目評審身份極速爆紅，以超強勢頭空降排行榜第二名！簽約加盟英皇娛樂嘅佢，唔單止被網民封為「世一音樂女神」，魔鬼級惹火身材更加係屢登熱搜。無論係去潛水著防曬衣大騷唔科學嘅 AI 級曲線，定係最近喺車房影寫真，著住緊身紅裙展現「撐爆衫」嘅極致誘惑，海兒總能輕易吸晒大家眼球。集仙氣同性感於一身嘅佢，為香港娛樂圈注入極具衝擊力嘅新血。

網民：「海兒真係好似童話入面行出嚟嘅公主！聲樂底子勁，加埋個身材真係太唔科學啦！」

NO.1 張敬軒

毫無懸念！以超過三萬六千聲量斷層式奪冠嘅，就係人見人愛嘅軒公（張敬軒），受歡迎程度簡直係一時無兩！近期軒公突然「官宣」接受邀請擔任香港保安局導師，立即喺各大討論區同社交平台掀起網民熱烈討論，一舉將佢推上話題榜榜首，受到各界極大關注。不過撇除外界各種猜測與熱議，軒公喺樂迷心目中嘅地位始終穩如泰山！無論係佢神級嘅現場演唱功力，定係平時喺 Threads 同 IG 上面同粉絲貼地又搞笑嘅互動，佢總係不遺餘力咁為大家帶嚟歡樂。憑住對音樂嘅極致追求同親和力，攞第一絕對係實至名歸！

張敬軒（Instagram@hinscheung）

網民：「軒公攞第一絕對實至名歸！最近單官宣新聞真係超多討論，不過作為Fans始終最期待佢出新歌同開騷！」

盤點完 2026 年最具話題性嘅英皇藝人，邊一位嘅近況最令你意想不到呢？由 Twins 嘅霸氣認愛同逆齡靚相，到霆鋒嘅硬漢回歸，再到軒公引爆全網嘅官宣，每單新聞都絕對係大家茶餘飯後嘅最佳話題！快啲 Tag 你身邊嗰位「資深八卦專員」或者「頭號粉絲」，一齊喺 Group 傾吓邊個先係你哋心目中無可取代嘅「世一」偶像，順便將佢哋嘅最新派台歌加入 Spotify Playlist，每日瘋狂Loop啦！

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026/02/21-2026/04/26。KEYPO 觀測港澳地區2萬個網站頻道，包含新聞媒體、Facebook、Threads、TikTok、Instagram、Youtube及各大討論區、BLOG等，針對本議題相關文本內容進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為內容撰寫依據。

本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



2026 Top 10 英皇藝人（網路溫度計DailyView授權使用）

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