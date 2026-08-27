《早春晴朗》井柏然孫千激吻+床戰 內地首部劇集設「親密指導」
撰文：盧卡斯
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由內地人氣演員井柏然與孫千主演、在優酷及Netflix同步播放的都市情感劇《早春晴朗》，昨日（8月26日）開播後即在各大社交平台掀起熱議，劇中男女主角既有激吻，亦有床戲，親密互動的表現十分自然流暢，畫面背後，要歸功於劇組在內地電視劇中首設「親密戲指導」職銜，讓觀眾看到臉紅，但盛讚：「高級不油膩。」
內地劇首設「親密戲指導」！台灣女星蔡嘉茵操刀把關
據悉，《早春晴朗》劇組今次借鑑荷里活工業標準，成為內地影視圈首部正式引入「親密指導」職位的劇集，劇組特別邀請了曾憑電影《大餓》奪得台北電影獎「最佳新演員」的台灣女星蔡嘉茵操刀把關。
導演蔣繼正在《情感特輯》中提到，《早春晴朗》是一部成熟走向的都市情感劇，隨着男女主角在親密關係中權力結構的改變，情慾戲的呈現也會隨之推進。透過親密指導的介入，能確保這種「權力關係在親密戲上面的改變」得以細膩展現。
拒絕生硬造作：精準拿捏成年人的情慾流動
專業指導的介入，直接轉化為螢幕上的視覺張力。預告中吻戲和床戲的多個場面，徹底摒棄了傳統偶像劇突兀的慢動作與刻意「派糖」。
男女主角每一次肢體的試探、將吻未吻時的氣息交錯，均真實呈現出基於權力關係轉換的張力感。
高級不油膩。
終於不把觀眾當小學生。