《早春晴朗》井柏然孫千激吻+床戰　內地首部劇集設「親密指導」

由內地人氣演員井柏然與孫千主演、在優酷及Netflix同步播放的都市情感劇《早春晴朗》，昨日（8月26日）開播後即在各大社交平台掀起熱議，劇中男女主角既有激吻，亦有床戲，親密互動的表現十分自然流暢，畫面背後，要歸功於劇組在內地電視劇中首設「親密戲指導」職銜，讓觀眾看到臉紅，但盛讚：「高級不油膩。」



由井柏然與孫千領銜主演的都市情感劇《早春晴朗》，是內地電視劇首次在幕後設立「親密戲指導」職銜。（微博@早春晴朗官博）

內地劇首設「親密戲指導」！台灣女星蔡嘉茵操刀把關

據悉，《早春晴朗》劇組今次借鑑荷里活工業標準，成為內地影視圈首部正式引入「親密指導」職位的劇集，劇組特別邀請了曾憑電影《大餓》奪得台北電影獎「最佳新演員」的台灣女星蔡嘉茵操刀把關。

劇組今次借鑑荷里活工業標準，成為內地影視圈首部正式引入「親密指導」職位的劇集。（《早春晴朗》預告片截圖）

劇組特別邀請了曾憑電影《大餓》勇奪台北電影獎「最佳新演員」的台灣女星蔡嘉茵操刀把關。（《早春晴朗》預告片截圖）

導演蔣繼正在《情感特輯》中提到，《早春晴朗》是一部成熟走向的都市情感劇，隨着男女主角在親密關係中權力結構的改變，情慾戲的呈現也會隨之推進。透過親密指導的介入，能確保這種「權力關係在親密戲上面的改變」得以細膩展現。

透過劇組親密指導的介入，能確保這種「權力關係在親密戲上面的改變」得以細膩展現。（《早春晴朗》預告片截圖）

透過劇組親密指導的介入，能確保這種「權力關係在親密戲上面的改變」得以細膩展現。（《早春晴朗》劇照）

透過劇組親密指導的介入，能確保這種「權力關係在親密戲上面的改變」得以細膩展現。（微博@早春晴朗官博）

透過劇組親密指導的介入，能確保這種「權力關係在親密戲上面的改變」得以細膩展現。（《早春晴朗》劇照）

拒絕生硬造作：精準拿捏成年人的情慾流動

專業指導的介入，直接轉化為螢幕上的視覺張力。預告中吻戲和床戲的多個場面，徹底摒棄了傳統偶像劇突兀的慢動作與刻意「派糖」。

預告中床戲的場面徹底摒棄了傳統偶像劇突兀的慢動作與刻意「派糖」。（《早春晴朗》預告片截圖）

男女主角每一次肢體的試探、將吻未吻時的氣息交錯，均真實呈現出基於權力關係轉換的張力感。

高級不油膩。 網民對此評價

終於不把觀眾當小學生。 網民對此評價