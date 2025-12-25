男星被指不倫戀女社長　私訊「每周親密兩次」　涉120億韓元往來

韓國娛樂圈近期風波不斷，12月24日再爆出知名饒舌歌手MC夢（MC몽）疑與娛樂公司社長不倫戀，私訊內容曝光更揭露MC夢隱疾。不過對於韓媒爆料，MC夢火速否認，並表示將提出告訴。



根據韓媒《THE FACT》24日獨家報導，MC夢與娛樂公司「One Hundred」社長車佳元不僅曾為商業夥伴，還被指發展婚外情，並涉及高達120億韓元（約6500萬港元）的金錢往來及債務訴訟。

製作人兼歌手MC夢疑與娛樂公司社長不倫戀，私訊內容曝光更揭露MC夢隱疾。（IG@88monstar_a）

MC夢與娛樂公司社長車佳元不僅曾為商業夥伴，還被指發展婚外情：

報導指出，車佳元自2022年7月起，多次匯款給MC夢，光是2022年就超過40億韓元（約2100萬港元）。2023年，車佳元持續匯款給MC夢，上萬至上億韓元不等。同年12月，兩人共同投資成立One Hundred娛樂，積極招攬歌手。直到今年5月，兩人因爭吵不斷而一度分手，但知情人士透露，他們其實分分合合，已有多次類似情況。

《THE FACT》還曝光疑似兩人私訊對話，內容提及：

每周兩次親密行為。

車佳元希望有孩子，而MC夢則表示自己有無精症。報導指出，兩人不僅有大筆金錢交易，車佳元還贈送MC夢上億韓元的豪車、名表等禮物，總金額超過100億韓元（約5400萬港元），其中部分禮物已被MC夢變賣套現。

對此，MC夢迅速發文澄清。根據《News1》報導，MC夢強調與車佳元僅為商業合作，

從未有過不適當的關係。

並指出私訊內容為偽造，控訴是車佳元親戚為奪取經營權而造假。

而近期韓國娛樂圈說是風波不斷，知名喜劇演員朴娜勑被前經紀人控訴職場霸凌，還衍生出她透過「注射阿姨」涉及非法用藥，而「注射阿姨」風波擴大，SHINee成員KEY、知名YouTuber挑食的新姐也捲入其中，雖三人涉及程度不同，但都已宣布退出節目《驚人的星期六》且全面停工。

此外，知名諧星曹世鎬捲黑幫疑雲也道歉，宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》。還有影帝趙震雄不僅被曝光年少犯案，甚至還爆出入行後仍對其他演員、導演動粗，而他已宣布退出演藝圈。

