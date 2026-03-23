韓國影后金敏喜爆出私生子！不倫大22歲已婚名導　原配至今未鬆口

44歲韓國影后金珉禧（又譯：金敏喜）與年長22歲的已婚名導洪常秀，自2016年爆出不倫戀後，震驚亞洲演藝圈。



儘管兩人愛得高調，但洪常秀始終無法順利與正宮趙姓元配（原配）離婚。如今這段長達8年的父女不倫戀竟傳出修成正果！

近日有網友在日本大阪，直擊兩人帶著年約1歲的小孩，網友推測是兩人的小孩，而這次一家三口出遊，畫面曝光後立刻在網路上掀起海量熱議。

金敏喜不倫大22歲已婚名導洪尚秀，如今被爆出有私生子。(Gettyimages)

金敏喜以《下女誘罪》爆紅，憑藉洪常秀執導《等一個人的心灣》，奪柏林影展最佳女演員銀熊獎：

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網直擊一家三口遊大阪！酸爆影后：到底圖他什麼？

去年初韓國演藝圈就曾盛傳金珉禧秘密懷孕、並於4月生下男嬰的消息，但雙方始終未對外證實。直到近日，有網友在社群平台小紅書上發文，表示在大阪機場巧遇金珉禧與洪常秀與一名小孩出遊。

目擊網友透露，小孩看起來大約1歲，才剛剛學會走路。

畫面一出，大批網友紛紛對金珉禧的選擇感到不解，毒舌狂酸：

「演戲又不是沒實力，這姐到底圖什麼？」

「相差22歲，老頭都還沒跟元配離婚呢！」

「這姐給我一種原生家庭沒有給她太多愛的感覺，還是無法釋懷啊」



回顧金珉禧的演藝生涯，她不僅曾以《下女誘罪》橫掃各大獎項，更憑藉洪常秀執導的《等一個人的心灣》，勇奪柏林影展最佳女演員銀熊獎，演技實力備受國際肯定。

為了給金珉禧一個名分，洪常秀曾於2018年與元配鬧上法院，試圖斬斷婚姻。然而，韓國大法院現行判例採「有責主義」，不允許對婚姻破裂有責任的一方（即外遇方）提出離婚。除非另一方也無意維持婚姻，離婚才可能成立。

面對丈夫無情逼宮，趙姓元配展現了「死守正宮寶座」的驚人毅力。她不僅三度霸氣拒收法院遞來的訴狀，受訪時更冷淡直言：「無話可說，我還能說什麼？」態度堅決地強調：

絕對不會和洪常秀離婚。

最終首爾家庭法院於隔年正式駁回了洪常秀的離婚申請。

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