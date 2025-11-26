小豬羅志祥瘋傳是「女經理人孩子的生父」　親子鑑定報告曝光

羅志祥（小豬）近日出版新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，重新回首過去幾年的低潮心情，也提到身邊力挺超過20年的經理人小霜。



羅志祥透過新書表示，他一直把小霜的兩個孩子放在心上：

我當他們是自己的孩子，希望他們不會覺得孤單。

羅志祥（Instagram@showlo）

羅志祥經理人小霜在IG發佈的親子鑒定相片：

未料網絡上再掀羅志祥祕婚、生子謠言。對此，羅志祥工作室11月20日發布聲明嚴正駁斥，經理人小霜隨後也罕見主動出示親子鑑定報告，並以溫柔而堅定的文字回應，強調：

謠言止於智者！

小霜感性表示，雖然兩個孩子與羅志祥之間「沒有血緣關係」，但羅志祥始終在他們的成長過程中給予滿滿的愛，彌補他們成長路上可能缺少的那一塊：「讓他們不會因為沒有父親角色而感到自卑」。小霜感性說，她會用自己的方式守護孩子，而那些不實揣測終將被事實與時間證明。

對於外界不斷聚焦孩子身世，羅志祥工作室先前已正式澄清，網路上將他指為「親生父親」的說法皆屬不實訊息，並嚴正表示保留追究法律責任的權利，以停止流言對孩子與家人的傷害。

更多羅志祥的相片：

而羅志祥本人則於近期出版的新書中主動揭露真相，指出小霜的兩名混血兒女是透過「試管嬰兒」方式誕生，而他只是孩子的「乾爹」與重要照顧者之一。他強調，小霜是「單身、獨立、有能力」的女性，選擇以自己的方式建立家庭值得尊重，社會應以更開放的眼光看待多元家庭，而非以揣測與污名化解讀。

