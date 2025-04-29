亞洲舞王談媽媽患失智症 母親想染髮隔日忘記「每天都是新開始」
撰文：聯合新聞網
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「亞洲舞王」羅志祥日前發長文透露媽媽罹患阿茲海默症，消息震驚不少人，他暌違8多年再度重返大銀幕，昨（28）日他出席電影《我的網紅女兒》探班活動，首度公開露面談及母親的病情。他這次拍電影也有跟媽媽說，不過媽媽隔天就忘記了。
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羅志祥被問及罹患失智症母親的病況，他露出淺淺微笑說道「一切都還好」，也分享失智母親最近染黑髮的趣事。他說：
「有一天媽媽跟我說想要染黑髮，很怕媽媽自己講完馬上又忘記，我趕快聯絡髮型師幫忙他染髮，結果他隔天就忘記了，我就在跟她說一次是妳說要染，真的很好看。」
羅志祥被問到母親節要怎麼過？他不改幽默說：「就跟大家一樣啊！難道是倒著？」他也覺得媽媽雖然很多事記不得，但變得很可愛，每天都是新的開始。
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電影《我的網紅女兒》由監製黃騰浩、張文旗、導演范揚仲執導，主演群包含王識賢、陳怡佳、羅志祥、張懷秋、林真亦、林道禹、王宣、孫鵬、白吉勝（阿Ben）皆盛裝出席，而羅志祥時隔8年再度演出電影，坦言「不會緊張」，他在本片中飾演一位海外歸國的網紅，認為自己在網路上很有勢力，私底下卻相當膽小，非常具有挑戰性。
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