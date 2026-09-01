傅穎被鄧麗欣好友寸爆性格缺陷「冇朋友」　發文怒轟：日日玩針對

Cookies成員傅穎（Theresa，現名傅寶誼）早前接受傳媒訪問時，罕有地公開重提當年慘遭隊友集體欺凌的詳細經過。她憶述曾經在拍劇期間因身體不適，非但得不到體諒，更被其中一名隊友當眾「指住嚟鬧」，無助的傅穎當時只能選擇默默離開拍攝現場。她坦言，即使組合其後經歷重組變成「四餅」陣容，自己被隊友刻意孤立的惡劣情況仍然持續。傅穎剖白，很多時候隊友們本來在車上或聚會中談笑風生，但只要她一現身，大家就會瞬間陷入死寂，甚至她主動同隊友講嘢亦會慘遭當透明般無視。



傅穎的星途充滿荊棘。（葉志明 攝）

Stephy好友留言暗寸惹火

風波持續發酵，傅穎今日（9月1日）在社交平台分享了一則極具挑釁性的網民留言。該名網民將傅穎被欺凌的原因歸咎於其自身性格缺陷，毫不客氣地寫道：「你係天生唔識同人社交又高敏，就唔好成日話欺凌你啦：）冇朋友都要好好學下同人溝通😊加油」。隨後有網民迅速起底，發現該留言者原來是Stephy（鄧麗欣）的好友，連Stephy本人、方力申，甚至被封為「茶水間KOL」的區文詩亦有Follow該網民的帳號。對此，Theresa深知該網民與幾位前隊友是感情極佳的「老死」，因此下定決心作出公開反擊，並霸氣解釋：「為什麼要回覆她？因為我應該，而且需要公開回覆。我認識的人既然都有關注她，是老死，我更應該回覆。」

鄧麗欣（Stephy）好友留言暗寸惹火傅穎。（IG@theresafu.bo）

借校園霸凌狠批杯葛行為

面對無理的指控，傅穎強烈反駁，直指人與人之間的相處底線：「唔鍾意一個人，你可以唔同佢玩，唔同佢講嘢，對方亦未必好想同你玩，但係冇必要對對方做帶有攻擊性的行為。」針對外界批評她經常講及被欺凌嘅往事，她感到相當不忿，並反問大眾：「聯合幾個人杯葛一個人，日日玩針對，事後被問起不能再提，你做得到嗎？」她更以學校作為例子，痛心指出：「如果這樣是對的話，那麼受到校園霸凌的學生，他們該怎麼去面對？」

傅穎借校園霸凌狠批杯葛行為。（IG@theresafu.bo）

傅穎解釋公開回覆原因 強調絕非控訴非常冷靜

為了以正視聽，其後傅穎亦在網上公開更詳細的回應，強調自己目前情緒非常冷靜，絕對並無生氣。她語重心長地向這班前隊友的親友團喊話：「話說到這裏，這些人的朋友，真的沒必要給我留言。別以為我很生氣的在控訴，現在我比任何時候都冷靜。」

傅穎在Threads解釋為何要回覆該位網民。（Threads）