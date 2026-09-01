陸劇「古裝醜男」票選排名　張若昀宋威龍上榜　冠軍被評油膩尷尬

撰文：風傳媒
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許多陸劇男星在現代劇中憑藉高挑身材與精緻五官被封為「神顏男神」，然而一換上古裝妝髮，卻常因缺乏「骨相美」或被不適合的造型拖累，秒變網友熱議的「古裝災難」。綜合陸網投票討論，網友也盤點出9位「現代裝絕美、古裝卻不忍直視」的男星名單。

時裝是大帥哥、換古裝秒翻車！網評9位「不適合古裝」男星（點圖放大瀏覽▼▼▼）

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TOP 9｜胡一天《天才女友》《惜花芷》​

胡一天以陸劇《致我們單純的小美好》中江辰一角爆紅，在現代劇中靠長腿與西裝造型吸睛，但在《惜花芷》與先前《絕代雙驕》中，長臉型搭配無瀏海束髮與額邊兩撮鬚鬚，被網友吐槽失去原本的帥氣。不過，胡一天近期和田曦薇主演的偶像新劇《天才女友》兩人穿制服演高中生引發年齡感討論。

TOP 8｜李現《親愛的，熱愛的》《國色芳華》

李現憑《親愛的，熱愛的》、《去有風的地方》成為國民男友打開知名度，但在《劍王朝》中為了展現少年感的「空氣瀏海」造型被指失去美男光環。不過近日前在李現與楊紫主演的唐朝背景劇《國色芳華》的造型中，劇中飾演男主角蔣長揚，是一位深藏不露的天子近臣與花鳥使，播出後大受好評，評價已有回升。

TOP 7｜張翰《少年四大名捕》《流光引》

張翰出道以來爆火作品皆為現代劇，在《山海經之赤影傳說》的煙燻妝與《少年四大名捕》中，因眼型偏腫且不適合把頭髮緊梳，被指缺乏古風韻味。2024年由張翰、祝緒丹領銜主演的陸劇《流光引》播出後，張翰飾演天明戰神君北月，更被網友點評「造型看起來比實際年齡老了至少十歲，完全沒有霸道總裁的魅力」。

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TOP 6｜井柏然

井柏然有著單眼皮與窄臉型，也較少接拍古裝，但在《君子盟》中依然展現出個人溫潤的氣質，靠整體氛圍彌補造型短板。

TOP 5｜宋威龍《鳳囚凰》、《野狗骨頭》

宋威龍一直被視為95後最具「男友感」的代表人物之一，《下一站是幸福》與《以家人之名》都是他的經典代表作。五官深邃且時裝造型極具優勢，從《鳳囚凰》、《漂亮書生》到《君子盟》（原名《張公案》），常因無瀏海束髮顯得臉型狹長，被認為極度考驗造型師的功力，不過劇情和演技仍受到好評。近期與張婧儀主演的《野狗骨頭》也正在熱播中，劇情也引起不少觀眾討論。

TOP 4｜張若昀《慶餘年》《雪中悍刀行》

張若昀早期在《九州·天空城》的藍眼造型曾遭吐槽，在《慶餘年》開播初期顏值也備受討論，但最終憑藉跌宕起伏的劇情與強大演技讓觀眾產生「角色濾鏡」，後續在《雪中悍刀行》、《顯微鏡下的大明》等大製作中均獲得高度評價。

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TOP 3｜李治廷《武媚娘傳奇》《白髮》

李治廷從《武媚娘傳奇》到《白髮》，因長臉型與長下巴在束髮妝髮下更顯突出，因其深邃的混血五官，他的古裝扮相每次推出都會引起觀眾的熱烈討論與兩極評價，屢次被網友列為不適合古裝的代表。

TOP 2｜劉宇寧《長歌行》《折腰》

劉宇寧在《長歌行》中飾演皓都，殺手造型曾獲好評，與趙露思的CP組合受到極大關注，不過隨後在《紫川》等劇中的編髮與妝髮設計，被指凸顯了眼型細長的缺點，屬於極度挑選造型的類型，被貼上「古裝醜男」的標籤。劉宇寧繼2024古裝劇《珠簾玉幕》後，2025年與宋祖兒主演的《折腰》開播即爆紅，其189公分高挑身形，不論是寬鬆版型、合身剪裁或大膽前衛的服裝都能輕鬆駕馭，成功擺脫古裝醜男標籤。

TOP 1｜金瀚《君九齡》、《今夕何夕》

金瀚臉型輪廓稜角分明且具硬漢氣質，在《錦繡未央》、《鶴唳華亭》及《君九齡》、《楚喬傳》、《今夕何夕》等劇中，束髮造型常凸顯顴骨稜角，難以展現古裝柔和韻味。

網友評價，「《君九齡》金翰其實很會演」、「金瀚演反派可以演的很壞讓人想打他，演正派又覺得他很正義凜然」、「我覺得髮型太過僵硬，若能飄逸些會更帥氣。衣服也剪裁似乎也不是很合身。不過，君九齡是部好劇，我願意追下去」、「至少他辨識度很高，跟一些奶油小生型不一樣」、「金瀚明明就蠻帥的啊？難道所有都戲劇男主角長相都要某個類型的才能算作帥嗎」、「演技油膩、用力過猛，讓觀眾看了很出戲」、「他不適合古裝，反派還可以，男主就算了」、「覺得金瀚不醜啊，鶴唳華庭、今夕何夕的扮相都可以」、「金瀚穿古裝走路儀態也不行」、「金瀚的哭戲我也不行，作做的抹淚和哭到像在吐」、「我希望金瀚別在有哭戲了，他哭起來慘不忍睹」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：劉宇寧、宋威龍都上榜！陸劇「最不適合古裝」男星TOP9冠軍是他：造型演技都災難、哭戲尷尬讓人出戲

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