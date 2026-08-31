《飛到我心上》首播！魏哲鳴霸總現反差萌　網民二創封：百萬姐夫

魏哲鳴與劉些寧領銜主演的內地航空愛情劇《飛到我心上》，今日（8月31日）於芒果TV首播，魏哲鳴飾演高冷航空公司副總裁傅明予，劇方釋出的宣傳花絮當中，出現女主角閨蜜團起哄叫他「姐夫」的畫面。其後衍生出網民二次創作的「甩出200萬換一聲姐夫」搞笑橋段，相關二創內容火速洗版，在各大網絡平台瘋傳。儘管該名場面尚未於首播出現，這次精準的網絡營銷已成功為劇集帶來實際收視率，讓男主角的高冷反差萌迅速爆紅，魏哲鳴更被大批網民直接封為「百萬姐夫」。



魏哲鳴與劉些寧領銜主演的航空愛情劇《飛到我心上》，已於芒果TV首播。（微博@電視劇飛到我心上）

魏哲鳴為何一夜獲封「百萬姐夫」？

劇中魏哲鳴飾演的恆世航空副總裁傅明予，是手握重權的企業高層。《飛到我心上》的花絮片段釋出後，網民順着畫面展開而二創惡搞，幻想角色會對女主角身邊的人霸氣護航、出手闊綽，慢慢建構出「百萬姐夫」的人設印象。

為了追老婆直接開啟金錢攻勢，這姐夫我認了。 網民看二創劇情感想

劇中魏哲鳴飾演的恆世航空副總裁傅明予，是手握重權的企業高層。（微博@魏哲鳴工作室）

花絮片段被放出之後，網友順著幻想角色會對女主角身邊的人霸氣護航、出手闊綽，慢慢建構出「百萬姐夫」的人設印象。（《飛到我心上》花絮截圖）

花絮片段被放出之後，網友順著幻想角色會對女主角身邊的人霸氣護航、出手闊綽，慢慢建構出「百萬姐夫」的人設印象。（《飛到我心上》花絮截圖）

不少觀眾看完宣傳片後給予正面評價，認為魏哲鳴演繹出「錢多話少但絕對穩陣」的護短氣質，又指「魏哲鳴太適合這類角色，霸總但不油膩」，而二創片段更深入網民腦中，自動補腦劇情，「霸總見得多，自帶提款機屬性的搞笑霸總第一次見」，

霸總見得多，自帶提款機屬性的搞笑霸總第一次見。 網民看二創劇情感想

網民期待笨拙又霸氣的追愛戲碼

儘管「百萬姐夫」的爆紅名場面僅來自網友二創惡搞，正片尚未播出相關場面，卻成功放大傅明予外冷內熱的角色魅力，在已播出首三集中，劇集目前主要刻畫男女主角因誤會結下怨仇、職場鬥嘴的對手戲，霸總寵護人設僅有少量鋪墊。不少觀眾表示，期待後續劇情傅明予放下高高在上的企業高層姿態，展開笨拙又霸氣的追愛戲碼。

在已播出首三集中，劇集目前主要刻畫男女主角因誤會結下怨仇、職場鬥嘴的對手戲。（《飛到我心上》劇照）

在已播出首三集中，劇集目前主要刻畫男女主角因誤會結下怨仇、職場鬥嘴的對手戲。（《飛到我心上》劇照）