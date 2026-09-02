蔡阿嘎訪大阪筋肉女子吧被摑畫面曝光！貼錢被打肚踢屁股：酒醒了

擁有159萬粉絲的台灣知名YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）近日與團隊前往日本大阪旅遊，特意體驗當地以極限互動聞名的特色酒吧「筋肉女子」（Muscle Girl）。蔡阿嘎與團隊在短短1.5小時內消費約4.6萬日圓（約2,300港元），購買多項特殊互動服務，包括遭到店內肌肉女店員重甩巴掌、拳擊腹部、踢屁股，甚至被前美式足球員老闆一腳踢飛，臉部紅腫當場留下清晰指印。蔡阿嘎事後直呼痛到「連酒都醒了」，震撼畫面引來網民熱烈討論：「這真的是花錢找罪受的極致M屬性行程，光看就覺得痛！」



台灣擁有159萬粉絲的知名YouTuber蔡阿嘎（蔡緯嘉）近日與團隊前往日本大阪旅遊體驗極限體驗酒吧「筋肉女子（Muscle Girl）」。（網上圖片）

蔡阿嘎與團隊在「筋肉女子（Muscle Girl）」酒吧短短1.5小時內消費約4.6萬日圓（約2,300港元）。（YouTube@蔡阿嘎Life視頻截圖）

赴日體驗獵奇夜生活 1.5小時消費4.6萬日圓

據台灣媒體報道，蔡阿嘎團隊一行6人日前直擊位於大阪心齋橋附近的肌肉主題酒吧。該店基本消費為每人1,500日圓（約74 港元），另加20%服務費，含30分鐘飲料暢飲。店內最大賣點是「小費券」機制，顧客能購買小費券解鎖各類極限互動：付1,000日圓（約50港元）即可要求店員賞巴掌或拳擊腹部，若一口氣買齊100張小費券更能體驗全套體罰服務。

蔡阿嘎團隊最終在1.5小時內消費4.6萬日圓（約2,300港元）全方位體驗這場「皮肉盛宴」。



日本「筋肉女子」（Muscle Girl）酒吧基本消費為每人1,500日圓，另加20%服務費，含30分鐘飲料暢飲。（YouTube@蔡阿嘎Life視頻截圖）

在酒吧蔡阿嘎付1,000日圓即可要求店員賞巴掌或拳擊腹部，若一口氣買齊100張小費券更能體驗全套體罰服務。（YouTube@蔡阿嘎Life視頻截圖）

女店員重打醒酒 美式足球員老闆飛踢「送大禮」

在互動環節中，店員出手完全「真槍實彈」無收力。蔡阿嘎先後被筋肉型女店員重拳擊腹及狠甩巴掌，臉部當場紅腫，需要即時以冰袋敷臉，讓他痛得大喊「連酒都醒了」。隨後酒吧老闆更「送贈」蔡阿嘎一次飛踢屁股挨打項目，擁有高人氣、曾為美式足球運動員的酒吧老闆更親自上場，蓄力一腳直接將蔡阿嘎踢到飛起來。蔡阿嘎被踢完第一感受：「我蓄力夾住屁股還是被踢飛出去了！」，更在結帳後捂住屁股對鏡頭表情痛苦：「誰說YouTuber拍片是假的？」網民看片後笑指：「老闆知道你需要素材」

蔡阿嘎先後被筋肉型女店員重拳擊腹及狠甩巴掌，臉部當場紅腫。（YouTube@蔡阿嘎Life視頻截圖）

蔡阿嘎被甩巴掌後立即冰敷痛苦大喊「連酒都醒了」。（YouTube@蔡阿嘎Life視頻截圖）

最後酒吧老闆更是送了蔡阿嘎一次飛踢屁股挨打項目，蓄力一腳直接將蔡阿嘎踢到飛起來。（YouTube@蔡阿嘎Life視頻截圖）

蔡阿嘎的妻子「二伯」在旁目睹全程，笑稱是在「花錢找人揍老公」。蔡阿嘎隔天撫着尾椎骨痛呼屁股昨天遭踢部位已出現大片瘀青，並透露因為酒吧老闆本身也是內容創作者，深知影片的張力需求，因此過程絕不手軟。蔡阿嘎事後亦打趣表示，這類獵奇互動非常適合作為員工旅遊或夫妻旅遊的行程，「歡迎大家帶老公或老闆來玩」。