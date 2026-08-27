不良一族尋愛記2｜半臉紋身小泰被罵「渣男」落淚　反差萌狂吸粉

Netflix戀愛真人騷《不良一族尋愛記2》播出後引爆話題。現年22歲的美髮師小泰（Taisei）以俐落髮型與酷帥街頭穿搭登場，半張臉更帶有大面積黑灰紋身，氣場十足。他一出場時更大膽放話「要讓在場所有女生都喜歡上自己」，被不少觀眾標籤為「最有威脅感」的狠角色。

然而，當他在節目中被女嘉賓集體圍插罵「渣男」時，展現的並不是橫行霸道的戾氣，而是低頭泛淚的委屈神情，極具衝擊力的「反差萌」瞬間在Threads及港台社交平台掀起熱議。



Netflix戀愛真人騷《不良一族尋愛記2》播出後即引起話題。（X@Netflix Japan|ネットフリックス）

22歲的美髮師小泰（Taisei）初登場時即放話「要讓在場所有女生都喜歡上自己」。（IG@taisei_15_31）

小泰被圍剿落淚 「渣男」背後竟是犬系男

在《不良一族尋愛記2》第三、四集中，女嘉賓小瑪莉向小泰遞上情書，小泰卻坦言自己心中認定的是酒店公關小光。小瑪莉向彩朱、流瑠「求救」，二人衝進教室向他開火「這種行為根本是渣男」，警告「不改的話，以後不會有人愛你」。

在《不良一族尋愛記2》第三集中，女嘉賓小瑪麗給小泰遞情書，但小泰坦言自己心中認定的是酒店公關小光。(《不良一族尋愛記2》節目截圖）

在《不良一族尋愛記2》第三集中，小瑪莉遭小泰拒絕後，向彩朱、流瑠「求救」，二人衝進教室向他開火「這種行為根本是渣男」。(《不良一族尋愛記2》節目截圖）

面對眾人指責，小泰並未反駁，反而低頭道歉。訪問時小泰更當場落淚，連主持人都相當意外；翌日，他站上講台再道歉，承認沒有正視自己真正的感受，懇請大家再給他一次機會。

小泰面對小瑪麗，采朱與流瑠的指責並未反駁，反而低頭道歉。(《不良一族尋愛記2》節目截圖）

翌日，小泰站上講台再道歉，承認沒有正視自己真正的感受，懇請大家再給他一次機會。(《不良一族尋愛記2》節目截圖）

網民邊罵邊心疼 五官根本是乖寶寶

小泰默默吸鼻子的神情，與滿臉委屈卻又手足無措的樣子，被大批觀眾形容「神還原做錯事被主人罵後、垂著耳朵躲在角落的大型犬」。這幕「紋身硬漢落淚」讓不少網民在Threads留言，形容他「真的是可愛狗狗」、「五官其實是乖寶寶臉」、「滿臉刺青居然是個少年音」。

《不良一族尋愛記2》訪問時小泰當場落淚，連主持人都感到相當意外。(《不良一族尋愛記2》節目截圖）

除了被指責時會落淚，小泰私下的行為舉止也充滿了「犬系」特徵。平時看起來氣場十足的他，私下與其他成員溝通時總是輕聲細語，說話還帶著一絲拘謹與客氣。當小泰遭遇挫折或感到迷茫時，眼神中流露出的無助感，與他臉上的紋身形成強烈對比。

《不良一族尋愛記2》訪問時小泰當場落淚，連主持人都感到相當意外。(《不良一族尋愛記2》節目截圖）

這種「放最狠的話，挨最毒的罵，流最委屈的眼淚」的表現，讓不少網民留言打趣：「以為他是來打架的，結果他是來當犬系男的」。

小泰外表看起來像黑社會，實則是單純犬系男的形象，惹網民憐愛，「放最狠的話，挨最毒的罵，流最委屈的眼淚」。（IG@taisei_15_31）

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