不良一族尋愛記2｜伊藤美美菜登場太亮眼　網讚與彩朱同等級美貌

【伊藤美美菜（伊藤美々菜／みみ）】etflix日本戀愛實境秀《不良一族尋愛記2》第二部正式開播，本季除了上一屆留級生小泰回歸外，也加入9位全新成員，不過新成員登場後，卻有不少網友直言這一季的整體顏值似乎不如上一季，甚至一度讓人有想棄追的念頭。



《不良一族尋愛記2》第二季第二部伊藤美美菜是誰？

近日就有Threads網友分享觀看《不良一族尋愛記2》的心得，並寫下：「就在我準備棄追的時候，救星來了⋯⋯」原來，第二季新成員中，女成員伊藤美美菜（伊藤美々菜／みみ）一登場就因亮眼外型吸引目光，加上她被其他女成員嗆聲後，竟直接回嗆對方「醜女」，火氣超旺、氣勢完全不輸人的模樣，讓網友看完直呼太帥。

伊藤美美菜（IG@runa_mimi_）

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留言區也紛紛表示：

「總算有個跟彩朱同等級的美貌！美美是救星」

「真的，第二季總算有個跟彩朱同Level的人了，也是有錢又有顏」

「小彩朱再臨」



瞬間成為本季最受期待的新成員之一。

伊藤美美菜今年29歲

伊藤美美菜1997年1月5日出生，截至2026年8月為29歲，有日本報導指出她是日韓混血，但有待本人證實。她在《不良一族尋愛記2》中以成熟又華麗的氣質受到關注，不過其實早在20多歲時，就已經以大阪新地的人氣酒店小姐身分活躍，是一名相當有實力的紅牌，憑藉亮眼外型與鮮明個性累積高人氣，目前IG也擁有37.4萬人追蹤，社群影響力相當亮眼。

伊藤美美菜曾當過幼稚園老師

高中畢業後，伊藤美美菜進入短期大學就讀，因為喜歡小孩而成為幼教人士，曾在幼稚園擔任老師，不過幼稚園老師的工作相當辛苦，甚至有巴士值班時清晨5點就要到工作的情況，但初任薪資不到15萬日圓，由於收入不高，連一個人生活、存錢都相當困難，因此在母親建議下，她21歲開始兼職當酒店小姐。

起初她在大阪梅田的小型酒店工作，但僅僅兩週便離開，之後轉往大阪北新地的「kitashinchiclub」發展，逐漸成為店內No.1，甚至第一次領薪水就賺進100萬日圓，而她最初並不是立刻放棄幼稚園老師工作，反而同時兼顧兩份工作長達3年，即使週末在酒店工作，平日仍繼續照顧孩子，直到24歲才正式全心投入夜生活事業。

伊藤美美菜酒店待客方式獨特曾創營業額破億

伊藤美美菜憑藉宛如女演員般精緻亮眼的外貌，成為大阪北新地的招牌人物，過去更曾創下店內頂尖成績，達成年營業額破億的紀錄，因此被稱為「億女」。不過，她的高人氣並不只是靠外貌，待客方式與個性同樣是魅力所在。

她不會刻意討好客人，對不喜歡的事情也會直接表達「不喜歡」，不會刻意催酒或頻繁要求客人到店消費，反而因為這種不做作、率真的性格受到喜愛。酒店小姐的業績除了外貌，也需要經營客戶關係、溝通與接客能力，以及長期累積的努力，而她能長年站穩北新地第一線，也展現出相當出色的實力。

伊藤美美菜承認整形

除了事業經歷，她的外貌變化同樣受到關注，伊藤美美菜曾公開表示自己在韓國接受鼻部手術，主要是希望讓鼻子變得更加筆直，費用約80萬日圓，並曾在恢復期公開自己的狀態，她也曾公開高中時期、擔任幼稚園老師時期以及近年的照片，讓粉絲可以比較不同時期的模樣。除了鼻型變化之外，妝容、髮型及整體風格也讓她從早期較偏辣妹感的造型，逐漸轉變成現在仙氣、精緻的風格。

伊藤美美菜的偶像是GD

伊藤美美菜也是韓國天團BIGBANG隊長GD的粉絲，過去曾在IG分享參加「G-DRAGON“FAM”MEETING2026」的心得，寫下自己從BIGBANG時期就是粉絲，這次久違參加粉絲見面會感到非常開心，度過了一段幸福時光，也忍不住回想起自己高中時期追星的回憶。

如今加入《不良一族尋愛記2》，才剛登場便靠著美貌與強勢性格成功搶走話題，也難怪網友紛紛直呼「救星來了」、「小彩朱再臨」，後續她與其他成員之間會擦出什麼火花，也成為第二季的一大看點。

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