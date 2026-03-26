劉曉慶親揭「死在泳池」造謠者是其親外甥　揭開家族反目奪產內幕

現年75歲的內地影后劉曉慶近日再度被傳「去世」！指造謠者竟是其親外甥，引發網民熱議。



劉曉慶被傳去世。（微博＠劉曉慶）

驚傳死於橫店泳池

近日，有帳號「Daniel Fang」爆料指「據傳著名演員劉曉慶死在橫店的游泳池裏」，該帳號更言之鑿鑿地稱，此前爆料蔡瀾死訊時亦曾遭闢謠，但幾天後即獲驗證，暗示消息可靠。劉曉慶近日在微博表示：「剛剛，又看到我去世的消息，這是殺人預告嗎？這麼想我死啊，『本是同根生，相煎何太急』！」

劉曉慶遭造謠。（微博圖片）

指造謠者為外甥靖然

據劉曉慶與友人的對話截圖可見，她與友人指該帳號背後的爆料者正是自己的的外甥靖然，但遭外甥方否認。據悉，劉曉慶自2002年起已多次「被去世」，理由包括獄中病逝、登山墜崖、突發心梗等。除了遭傳「被死亡」，劉曉慶還控訴自己近年來多次遭到惡意檢舉，包括指控其長期居住的房產涉及違章建築，令她不堪其擾。

劉曉慶與友人指造謠者正是自己的的外甥。（微博圖片）

供書教學40年視如己出

經歷了四婚四離的劉曉慶至今膝下無兒。她多年來對外甥視如己出，從外甥出生40天起便悉心照料，從小就供其就讀北京的貴族學校，並在學校對面亞運村買房方便其生活。隨後外甥於澳洲留學，所有開銷都由劉曉慶負擔，甚至在當地買車買房。

劉曉慶對其外甥視如己出。（網上圖片）

親妹一家曾希望其「不要生育」

據悉，事件背後疑源於財產糾葛。劉曉慶前夫陳國軍曾在傳記《我和劉曉慶：不得不說的故事》中提到，劉曉慶的妹妹劉曉紅及妹夫曾希望她不要生育，以確保財產由外甥繼承。姊妹倆近年疑似因財產分配問題徹底鬧翻，劉曉慶更在節目中感嘆自己已是「孤兒」。而其妹妹劉曉紅曾發布律師聲明，否認「捲走財產」等謠言。