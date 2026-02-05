75歲影后直播賣字惹議　一個「福」字索價逾千　3天吸金50萬人幣

享譽兩岸三地的75歲大陸影后劉曉慶，近日再度成為話題焦點！這位金雞、百花獎雙料影后，日前現身抖音直播間，竟當場揮毫賣起「親筆書法」。



其中一個簡單的「福」字，開價竟要1088元人民幣（下同），不僅引發網友熱議，其驚人的吸金能力也讓人咋舌。

劉曉慶在直播寫書法賣字，竟單「福」要價1088元人民幣。（微博@IT觀察猿）

更多劉曉慶的相片：

+ 18

單字「福」開價1100元人民幣！四字「平安喜樂」近4000元 還提供客製化服務

直播當天，劉曉慶氣色紅潤、精神飽滿，當場拿起毛筆題字「現寫現賣」。除了單個「福」字要價近1100元外，兩字組合如「奮鬥」定價為人民幣999元，而四字佳句如「平安喜樂」更是開出人民幣3888元的高價。現場工作人員更是不斷喊話，強調所有墨寶都會「蓋章、裱框」後才寄出，甚至接受粉絲客製化指定文字，將影后光環發揮到極致。

劉曉慶寫「福字」賣人民幣1088元。（微博@金融八卦女）

據後台數據統計，劉曉慶的直播間人氣火爆，最高一度破萬人同時在線，短短3天內就賣出約人民幣50萬元的傲人成績。然而，這般「一字千金」的定價也招來不少酸民吐槽。

有網友直言價格太過離譜，紛紛留言：

「到底誰會買啊？」

「如果是普通老百姓寫的，一毛錢都沒人要」

「這是在收割情懷嗎？」



不過也有粉絲出面緩頰，認為影后字體清秀有神：

「字寫得確實不錯」

「買的是一代巨星的紀念，不算貴」



延伸閱讀：浪姐女星直播拍枱發飆 痛罵助理遲到一小時 網質疑：又炒作演戲

+ 16

延伸閱讀：

劉宇寧劇本在腦裡 宋祖兒：記性超狂

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】