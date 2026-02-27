75歲影后再演少女啜爆細30年小鮮肉　同劇男星暗寸「工傷」遭炎上

現年75歲的內地影后劉曉慶，去年曾一度身陷逃稅風波，澄清過後的她順應近年內地影視圈的大趨勢，亦強勢進軍「微短劇」市場。近日，由她主演的新短劇《錦繡安然》正式上線，豈料一播出即刻引爆全網熱話，火速登上熱搜！事關年過7旬的她，竟然在劇中再次挑戰極限飾演「少女」，更與年輕男演員上演連場激吻戲，令一眾網民忍不住驚呼：「編劇真係夠膽寫，導演夠膽拍，慶奶仲真係夠膽演！」



劉曉慶首部微短劇《萌寶助攻：五十歲婚寵》（微博圖片）

劉曉慶主演的新短劇《錦繡安然》已經上線。（小紅書圖片）

劉曉慶「小雞啄米吻」啜爆小鮮肉

在短劇《錦繡安然》中，劉曉慶擔正做少女主角，最震撼網民眼球的，莫過於她與45歲男主角金珈的一場浪漫吻戲。這段將近40歲的「母子戀」年齡差，瞬間令網絡輿論撕裂成兩半。這場被網民戲稱為「小雞啄米式」的吻戲，劉曉慶全程親自上陣，自稱絕無使用替身，為了完美貼合劇情，她反覆拍了足足18次，甚至在凌晨時分冒著淋雨排練亦沒有喊過一句「Cut」。

劉曉慶年過七旬再演少女。（小紅書圖片）

同劉曉慶搭戲的男主角金珈為45歲，比劉曉慶年輕細30歲。（小紅書圖片）

雖然劇組為了弱化視覺上的年齡感，已經在後期加上了極重度的柔光濾鏡（Filter），但不少網民仍感嘆畫面相當違和。面對外界的冷嘲熱諷，劉曉慶展現出影后級的霸氣，親自回應指：「這是劇本需要，非個人加戲。」最令網民啼笑皆非的是，劇中高高在上的「太后」一角，其飾演者的真實年齡竟比「少女」劉曉慶還要小12歲！難怪網民紛紛驚嘆：「編劇敢寫、導演敢拍，慶奶還真敢演！」

劉曉慶親身上陣同金珈啜嘴。（影片截圖）

雖然劇組已經在後期加上了極重度的柔光濾鏡（Filter），但不少網民仍感嘆畫面相當違和。（影片截圖）

男配角點讚「工傷」遭炎上 網民轟欠缺職業操守

正當吻戲熱度居高不下之際，同劇的另一位男配角顧言修卻引發了另一場公關災難。事緣有網民在社交平台留言調侃，指男演員與70多歲的劉曉慶搭戲簡直是「工傷」，而顧言修竟然用私人帳號「點讚」了該則評論！

同劇的另一位男配角顧言修用私人帳號「點讚」了「工傷」評論。（抖音）

這個舉動隨即被外界解讀為他默認這次合作感到「委屈」，瞬間引爆網民怒火。大批網民紛紛群起圍剿，質疑顧言修「食完碗底反碗面」，更指他一邊借著劉曉慶的頂流話題度獲取曝光率，一邊又在背後抱怨，行為極不體面。以劉曉慶曾六奪大眾電影百花獎的影后級別，網民直言「能合作已是榮幸」，若真的無法接受角色設定，當初大可直接拒演，而非在背後做小動作。

網民批評他既然為了片酬接拍該劇，就不應在事後暗諷拍檔，毫無職業精神可言， 直指他一邊借著劉曉慶的頂流話題度獲取曝光率，一邊又在背後抱怨，行為極不體面。（抖音）

否認生性風流 豪言75歲正是衝事業的年紀

除了幕前演出，劉曉慶豐富的感情生活亦一直是外界茶餘飯後的話題。網絡上曾盛傳她「至少有8段戀情」，對此，她在去年已公開作出否認，澄清外界對其感情生活的說法多半是誇大失實。她坦言自己的戀愛經歷其實「十隻手指數得過來」，真正有過深厚感情關係的其實不多，當中「兩個是結過婚的伴侶」。翻查公開資料顯示，劉曉慶人生中共有四段婚姻，前夫分別包括演員、助理，以及現任的富商丈夫。經歷過人生高低起伏的她，最後拋出一句霸氣宣言：「我現在正是衝事業的年紀！」

劉曉慶曾結過四次婚。（微博圖片）

劉曉慶認為要做自己。（微博影片截圖）

雖然劉曉慶曾在 2002 年因逃稅入獄，但在去年（2025年）她再次被實名舉報涉嫌逃稅的風波中，上海市稅務局經調查後，已於同年8月發布情況通報，明確表示未發現劉曉慶有涉稅問題。她已經成功洗脫了近期的逃稅嫌疑，這也是她能繼續活躍幕前的原因。

2002年劉曉慶曾因逃稅一千四百萬元（人民幣）被捕，其名下19套房產被拍賣。幸好導演姜文斥巨資找律師為劉曉慶辯護，才讓劉曉慶獲保釋出獄，結束一年多的鐵窗生涯。（網上圖片）