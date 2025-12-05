BTS田柾國秘戀aespa Winter？網民整理出7大鐵證　雙方公司疑默認

頂級偶像的戀愛總是熱門話題，這幾天BTS（防彈少年團）成員田柾國、aespa成員Winter被抓包共有「7大鐵證」，包含同款手鍊、褲子、耳機等，其中最有力的證據的就是同樣圖騰的紋身，男方還跑去看aespa演唱會。



兩人傳出緋聞後，雙方公司都以4個字回應韓國媒體，也被外界解讀為另有玄機。

田柾國當兵休假期間跑去看aespa演唱會。（翻攝自theqoo）

更多BTS防彈少年團成員田柾國的照片：

+ 5

田柾國跟Winter遭列7大交往鐵證

這幾天韓國網友陸續整理出田柾國跟Winter兩人身上的情侶款，包含同款但不同色的演唱會耳機、左手無名指塗了相同顏色的指甲油、情侶款手鍊、同品牌的T恤等，雙方手臂上還有一樣圖騰的狗狗紋身，都讓人懷疑雙方關係匪淺。另外，田柾國原本的IG帳號為imjungkook（現改為mnijungkook），也跟Winter的帳號「imwinter」頗為相似。

不只如此，田柾國先前當兵休假外出時，曾特地前去觀賞aespa演唱會，這件事讓網友震驚的原因就在於田柾國先前從未去過同為HYBE家門的其他女團，包含NewJeans、LE SSERAFIM、ILLIT等團體的演唱會，上述「7大鐵證」也讓兩人緋聞不脛而走，甚至比對時間軸後認為恐怕是男方入伍前就開始交往。

雙方公司低調回應：沒有立場

對此，田柾國所屬公司BigHit Music、Winter所屬公司SM娛樂都向韓國媒體《MyDaily》低調回應：「沒有立場。」沒有任何其他附加的回答或說明。依照韓國娛樂圈慣例，若沒有交往事實，經紀公司通常會直截了當否認，這番回答也被外界解讀恐怕就是默認。

更多aespa成員Winter的照片：

+ 14

延伸閱讀：

全網都傻了…GD紐約地鐵「腳踩座椅、占用優先席」 韓媒揭真相

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】