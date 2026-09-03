陳松勇印尼看護傳1年花光近百萬遺產　開視像秀「滿手金飾」闢謠

已故金馬影帝陳松勇生前飽受病痛所苦，晚年生活起居多仰賴印尼籍看護Yuli陪伴照料，兩人情同父女，陳松勇更曾將她視為親生女兒，生前也留下約400萬元新台幣（約99萬港元，10億印尼盾）遺產給她。不過，近日卻遭週刊爆料，指Yuli在短短1年內就將遺產花光，甚至因此重返台灣尋找看護工作，引發外界議論。



對於相關說法，作家陳業芳近日透過視訊與Yuli聯繫，讓她親自說明返鄉後的生活近況。

已故金馬影帝陳松勇生前飽受病痛所苦，晚年生活起居多仰賴印尼籍看護Yuli陪伴照料，生前也留下約400萬元新台幣（約99萬港元）遺產給她。不過，近日傳Yuli在短短1年內就將遺產花光，引發外界討論。（微博圖片）

陳松勇印尼看護Yuli遭爆1年花光近百萬遺產，線上回應闢謠：

+ 5

面對「遺產一年花光」的傳聞，Yuli無奈澄清，自己回到印尼後便經營起小型零售店，店內販售各式民生用品，目前客源與營運狀況都相當穩定，強調：「我在印尼好好的。」過程中，她也拿起手機環顧店內環境，只見貨架擺滿商品，生活顯然並未如外界所傳那般陷入困境。

不僅如此，Yuli更大方在鏡頭前展示手上的金飾，雙手戴著金戒指，笑著說：「我還戴金耶～」透露目前生活狀況並不差。她也特別擔心，這些與自己有關的負面傳聞，恐怕會牽連其他同樣在台灣辛苦工作的印尼籍勞工，成為她最在意的事情。

陳業芳也進一步透露，Yuli目前不僅有自己的不動產，還能透過出租房屋定期收取租金，平時也會親自烘焙點心，增加零用收入，並沒有外界所說的落魄窘境。至於未來是否會重返台灣，Yuli則已表明沒有再從事看護工作的打算，但若有機會，仍非常期待能以觀光客身分重新踏上台灣土地。

【延伸閱讀】韓「國民天后」輕生後留3億遺產 祖孫爭產撕破臉 老母痛揭真相（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 8

延伸閱讀：

陳松勇贈400萬遺產印尼看護「1年花光」！傳來台重操舊業曝近況

《華麗的挑戰》15年後重聚！崔始源摟陳意涵肩膀合照 曝柯導抗癌成功

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】