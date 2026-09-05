MAMAMOO頌樂美國洛杉磯街頭遇襲　遭陌生男爆粗掟木櫈腿部受傷

韓國女團MAMAMOO剛完成為期約三週的美國巡迴演唱會。不過隊長頌樂（Solar）近日在直播中向粉絲大爆，早前在洛杉磯街頭竟然遭遇陌生男子襲擊，不但被當街爆粗辱罵，更遭對方掟木櫈，導致腿部受傷，驚險過程令一眾粉絲相當心痛。



MAMAMOO 2026年美國巡迴演唱會（MAMAMOO 2026 US TOUR [4WARD]）已於8月30日順利結束。（IG@solarkeem）

洛杉磯街頭遇襲遭陌生男突掟木櫈

MAMAMOO結束美國巡演最後一站西雅圖演出後，頌樂回到酒店開直播與粉絲互動。頌樂在直播中公開在洛杉磯遭遇的驚險經歷。她透露當時與隊友玟星、造型師及兩名男經理人一行五人行街，三名女生走在前方，經理人則跟在後方。突然一名素未謀面的陌生男子迎面衝來，先用英文對她們狂爆粗，隨後竟舉起一張木櫈朝她掟過去，場面極度驚險。

頌樂在直播中公開遭遇的驚險經歷。（直播截圖）

頌樂洛杉磯街頭突遭攻擊。（IG@solarkeem）

嚇到發不出聲被木櫈碎片擊中留瘀傷

突如其來的攻擊令頌樂當場嚇呆，直言震驚到連尖叫聲都發不出。木櫈跌落地面後碎裂，碎片不慎擊中她的腿部。頌樂坦言當時太過慌張，甚至感覺不到痛楚，事後才發現腿部留下了瘀傷。幸好兩名男經理人反應迅速，立刻衝上前制止該男子，才沒有釀成更嚴重的傷害。頌樂坦言這是她出生以來首次遇到這種事，幸好目前瘀傷已經消退，身體並無大礙。

MAMAMOO頌樂被木櫈碎片擊中留瘀傷。（IG@solarkeem）