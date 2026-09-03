《蜘蛛俠》Ned法國古堡完婚　劇組班底到齊　湯賀蘭夫婦甜蜜見證

在漫威《蜘蛛俠》系列電影飾演最強綠葉「尼特（Ned）」一角走紅的29歲美國男星積及巴特朗（Jacob Batalon），日前與34歲的室內設計師女友薇洛妮卡（Veronica Leahov）完婚，他們低調完成法院登記後，於8月25日到27日在法國南部普羅旺斯舉辦3天的浪漫婚禮，現場小而精緻，只邀請56名親友，在現場共享他們的幸福時刻，而《蜘蛛俠》好友湯賀蘭（Tom Holland）、千蒂亞（Zendaya）也在場。



據美媒《People》，積及巴特朗與薇洛妮卡已透過私人法院儀式正式結為夫妻，直到積及完成《蜘蛛俠：英雄重生》的全球宣傳行程後，2人才決定邀請最親近的家人、朋友，共同慶祝這段婚姻。

積及巴特朗Jacob Batalon與妻子薇洛妮卡切下婚禮蛋糕。（Instagram@lifeisaloha）

《蜘蛛俠》系列飾演「尼特」的積及巴特朗Jacob Batalon日前舉辦浪漫婚禮：

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小倆口選在法國南部薩爾里昂的「托羅城堡」（Château de Tourreau）舉行，視覺氛圍以「經典、浪漫、優雅」為主軸，他們表示：

我們一直知道，婚禮不想只有一個晚上，而是希望它像一段完整的體驗，讓所有我們愛的人可以慢下來，好好聚在一起，陪我們慶祝幾天。

3天的慶祝行程極具巧思，首晚以浪漫串燈下的戶外披薩歡迎晚宴揭開序幕，隔日舉行正式儀式與晚宴，最後一天則以早午餐及泳池派對畫下完美句點，讓遠道而來的朋友們，能在南法夏日光線與悠閒氛圍中慢下腳步同歡。夫妻倆對婚禮細節非常講究，除了現場音樂表演，還安排魔術師、現場作畫藝術家，以及煙火秀，兩人的第一支舞則選擇Illenium與Teddy Swims合作的《All That Really Matters》。

《蜘蛛俠》好友全員到齊 小蜘蛛、千蒂亞現身觀禮

而《蜘蛛俠》劇組擁有深厚革命情感，曾合作過的演員瑞米許（Remy Hii）、查克巴拉克（Zach Barack）與東尼雷佛羅里（Tony Revolori）義氣相挺擔任伴郎團，飾演「蜘蛛俠」的湯賀蘭（Tom Holland）與女友千蒂亞（Zendaya）也坐在第二排見證好友人生大事，愛犬Vulpix則在伴娘懷中，場面溫馨又熱鬧。

積及與薇洛妮卡於2023年10月經朋友介紹相識，兩人個性一拍即合，「我們的關係很有機地成長，不知不覺之間，就成為了彼此最重要的人和最好的朋友。」2025年3月1日，積及在紐約向她求婚，婚禮圓滿落幕後夫妻倆計畫先暫時「斷線」享受新婚假期，未來希望一起旅行、支持彼此夢想、規劃新生命、打造共同的家。

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