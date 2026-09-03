劉兆銘離世｜佘詩曼哀悼Ming Sir如痛失至親：奀豬會永遠記住你

資深藝人劉兆銘（Ming Sir）昨日（2日）驚傳死訊，享年94歲。縱橫演藝界超過半世紀的他，憑卓越精湛演技及多才多藝的背景，成為本港影視圈舉足輕重、備受尊崇的人物。劉兆銘生前極具長者風範，樂於指點及提攜後輩，其中四屆視后佘詩曼更曾公開表達對他的無盡感激。聞得恩師噩耗後，佘詩曼隨即在社交媒體發文痛悼，字裡行間滿是不捨！



資深藝人劉兆銘（Ming Sir）昨日（2日）驚傳死訊，享年94歲。（YouTube影片截圖）

佘詩曼曾公開表達對他的無盡感激。（IG@charmaine_sheh）

佘詩曼發文哀悼

佘詩曼在社交媒體貼出與劉兆銘的溫馨合照，深情寫道：「爺爺：奀豬會永遠記住你….」短短一句盡顯無比痛心。相中佘詩曼卸下明星光環，以全素顏搭休閒外套親切登場，燦爛笑容盡展率真；身旁的劉兆銘則身穿鮮紅外套、戴著標誌性眼鏡，慈眉善目。兩人緊靠同框溫馨滿瀉，如今回看更添感慨。事實上，二人曾在2017年TVB劇集《賭城群英會》同台飆戲，劉兆銘飾演大反派「屠城」，佘詩曼則飾演女主角「施小東」，戲裡雖分屬敵對，私下卻因戲結緣、亦師亦友。

二人同框溫馨滿瀉。（IG@charmaine_sheh）

二人因合作TVB劇集《賭城群英會》結緣。（符祥定攝）

視Ming Sir為心靈導師

佘詩曼早前接受香港電台第二台節目《安哥同學會》專訪時，曾動情分享演藝生涯中對她影響最深遠的兩位貴人——一位是TVB高層曾勵珍（珍姐），另一位正是劉兆銘。她坦言劉兆銘是她演藝路上不可或缺的心靈導師，在其迷茫時給予無限鼓勵與演技指點，足見劉兆銘在她心中的超然地位。

佘詩曼坦言劉兆銘是她演藝路上不可或缺的心靈導師。（香港電台網站）

劉兆銘由舞蹈員一路踏上演藝巔峰，橫跨電影與電視界，其無私奉獻與提攜後輩的精神影響了一代又一代的演藝人。如今劉兆銘駕鶴西去，圈中再失一位德高望重的國寶級前輩，實在令人無奈痛惜。