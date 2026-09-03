劉兆銘離世｜羅淑佩致哀 將銘記其才華與奉獻精神
撰文：蕭通
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文化體育及旅遊局周四（9月3日）凌晨發文，稱局長羅淑佩對香港資深演員及舞蹈家劉兆銘的離世表示深切哀悼，並向其家人致以慰問。
文中指出，劉兆銘是香港演藝界翹楚，早年以舞蹈家身份活躍於舞台，後來投身影視界，演出多部膾炙人口的電視劇及電影，深受觀眾愛戴。他的演技細膩，形象多變，為香港影視文化留下珍貴的藝術印記。他於2007年獲頒香港演藝學院榮譽院士，以表揚他對香港演藝界的貢獻。
除演藝成就外，劉兆銘亦積極推動本地文化藝術發展，曾任多個舞蹈及藝術團體的創辦人及顧問，並曾擔任康樂及文化事務署轄下「表演藝術小組（舞蹈及跨媒體）」成員，為培育新一代藝術人才及拓展觀眾群提供寶貴意見。他的專業精神和熱忱，對香港文化事業的持續發展貢獻良多。
羅淑佩表示，「Ming Sir畢生致力於舞蹈及演藝事業，我們將銘記他的才華與奉獻精神。我們深切悼念他的離世，並向他卓越的藝術成就致以最高敬意。」
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