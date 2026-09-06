陳妍希首爆離婚心聲不再信天長地久　曾期盼生二胎：應該沒機會了

現年43歲的台灣女星陳妍希，於2025年2月與內地男星陳曉正式官宣離婚，結束多年婚姻關係。離婚後的她獨自定居北京，全力撫養9歲兒子「小星星」，同時兼顧演藝事業。近日，陳妍希在內地綜藝節目《我家那閨女2026》中首度敞開心扉，大方回應婚變與單身生活，更坦承自己曾熱切期盼過生二胎。

陳曉與陳妍希已於今年2月官宣離婚。（網上圖片）

陳妍希坦言曾熱切期盼生二胎

在節目中，陳妍希邀請張書豪、歐陽妮妮一家三口到家作客，幾人從育兒聊到二胎話題。她透露自己至今仍妥善保存著兒子「小星星」小時候的衣物，不少衣服上留有孩子成長的痕跡，始終不捨得送人，希望可以留給自己的第二個孩子穿，每件衣服都承載著對二胎的熱切盼望。

陳妍希坦言曾熱切期盼生二胎。（《我家那閨女2026》節目截圖）

她坦誠表示，過去自己曾非常想要生二胎，若有選擇的話，希望兩個孩子的年齡差距不要太大，而且特別渴望能有一個貼心的小女兒。然而，面對如今單身撫養孩子的現實條件與忙碌的演藝工作，精力和時間均不允許，不過如今她也坦言：「現在應該沒什麼機會了。」

陳妍希和兒子（IG@yanxi531）

陳妍希剖白離婚心境「不相信天長地久」

談及與陳曉的婚姻，陳妍希在節目中首次坦白心中肯定留有遺憾，但人只能選擇往前走。她表示目前沒有再婚的打算，會把全部重心放在陪伴兒子的成長，以及個人的事業發展上。對於感情，陳妍希依然抱著坦然的態度，直言自己「依然相信愛情，但不再相信天長地久」。如今的她將精力集中在陪伴兒子身上，陳妍希對兒子的教育極為用心，把「小星星」的課外日程安排得十分充實，甚至在一個星期中，孩子僅有一個下午能夠自由安排時間。

陳妍希剖白離婚心境「不相信天長地久」。（《我家那閨女2026》節目截圖）

陳妍希剖白離婚心境「不相信天長地久」。（《我家那閨女2026》節目截圖）

陳妍希坦白「的確沒有想再結婚了」。（《我家那閨女2026》節目截圖）

陳妍希曾想認林心如女兒做兒媳婦

除了生二胎的心願外，陳妍希過去在節目《毛雪汪》中分享，自己的兒子—「小星星」與林心如和霍建華的女兒「小海豚」，出生時間僅相差17天。陳妍希透露，兩個小朋友從小就是真正的「青梅竹馬」，從滿月起就常玩在一起。談到林心如的女兒，陳妍希更是忍不住連番誇讚：「太漂亮了！太可愛了！」甚至興奮大爆自己超想認「小海豚」當未來的媳婦，直言相當看好這對青梅竹馬的緣分。