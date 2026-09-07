蕭淑慎再傳婚變　為借錢吵架「失蹤7天」　老公梁軒安急發聲尋人

49歲女星蕭淑慎2017年閃嫁給小15歲的老公梁軒安，過去曾多次傳出婚變，沒想到梁軒安今（7）日突然在Facebook沉重寫下：「老婆回家吧，對不起，是我的錯」，隨後爆出與蕭淑慎已失聯7天，夫妻吵架導火線曝光，竟是為了3萬元（台幣，下同，約7500港元）。



向蕭淑慎借錢被大罵 梁軒安曝吵架導火線

梁軒安今在Facebook上貼出多張昔日與蕭淑慎的甜蜜合影，寫下「老婆回家吧，對不起，是我的錯」，讓婚變傳聞再次甚囂塵上。梁軒安接受《壹蘋新聞網》專訪時透露日前和老婆大吵，隔天下班回家後蕭淑慎就不見人影，至今已消失了7天。

蕭淑慎與丈夫梁軒安為3萬元（約7500港元）大吵，隔天下班回家後蕭淑慎就不見人影，至今已消失了7天。（IG@kittyhsiao_official）

談起兩人爆發激烈衝突的過程，梁軒安無奈透露，先前因被控性侵簽約女星官司導致生意大幅減少，日前他向蕭淑慎借了3萬元，雖然已還了1萬（約2500港元），但前幾天試探性地問老婆能否再借3萬時，遭對方無情拒絕。蕭淑慎不僅惦記著尚未還清的2萬（約5000港元），更當場破口大罵他「白吃白喝」，讓梁軒安非常憤怒。

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嘆對錢太計較！梁軒安：不懂蕭淑慎在提防什麼

他反擊直言，兩人目前住的房子登記在小舅子名下，但自己每月都有繳房貸，甚至早在結婚時就簽下了婚前協議書，完全不懂老婆究竟在提防什麼，心寒坦言夫妻之間對於金錢實在過於計較。

兩人當晚大吵一架後，梁軒安隔天照常出門上班，沒想到回家後卻發現蕭淑慎早已收拾包袱不見人影。他急忙發訊息質問對方去向，竟只換來蕭淑慎冷嘲熱諷地回嗆：

你這麼厲害，怎麼不去男模會館上班？

甚至連周遭好友都不知其下落，無奈之下才決定公開發文求饒，希望蕭淑慎能盡快氣消回家。

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