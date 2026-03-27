蕭淑慎細15歲老公涉性侵被判4年10個月　發文割席：冤有頭債有主

台灣藝人蕭淑慎細15歲的老公梁軒安近年遭女藝人指控性侵，一審法院裁定他涉嫌在2023年11月參加活動期間，於民宿對一名女藝人施暴並強制性侵，判處有期徒刑4年10月。根據女藝人的指控，案件中梁軒安在行為過程中使用暴力手段，如掐頸與打巴掌，無視受害人的反抗，並利用權勢達成目的。儘管梁軒安堅稱兩人係情侶關係，且行為出於自願，但法官經調閱對話紀錄後認定被害方證詞有力：「那天XX你打我巴掌或者X在我子宮裏面，你打我掐我，我都不再去想會追究了」、「你掐我有嚴重化我的PTSD」。而梁軒安甚至試圖刪除訊息並教唆偽證，態度惡劣且毫無悔意。

蕭淑慎（IG@kittyhsiao_official）

蕭淑慎的老公梁軒安近年遭女藝人指控性侵。（IG@kittyhsiao_official）

蕭淑慎知情卻選擇沉默

此外，該女藝人近日進一步指控此事蕭淑慎知情卻選擇沉默，未作出任何協助。對此，蕭淑慎雖未明確回應，但她去年曾發表聲明表示，兩人婚姻關係中彼此獨立，其個人、事業行為不應相互牽連：「所謂冤有頭債有主，以後不管是我蕭淑慎惹事，還是梁軒安亂整，誰搞事請找誰，誰很讚很棒就直接表揚當事者。」她強調不論彼此的行為好壞，責任應各自承擔，而二人目前仍未離婚。案件目前尚未塵埃落定，梁軒安表示將依法繼續上訴，同時警告外界不排除追究相關的不實言論