49歲蕭淑慎驚人婚姻觀　容許老公「外面花錢解決」　只有一個要求

49歲女星蕭淑慎在2017年與小15歲的丈夫梁軒安結婚，而她也在日前參加薔薔Podcast節目《薔栗膠》時，分享了自己結婚8年後的最新婚姻觀，甚至直言自己現在已「不給老公碰」，並同意對方可自行花錢解決。



蕭淑慎「早就不給他碰」 前衛婚姻觀曝光

蕭淑慎日前參加薔薔Podcast節目《薔栗膠》，過程中大談她對婚姻的觀念，以及她與丈夫之間的相處模式。

蕭淑慎（IG@kittyhsiao_official）

其中，她在談到「忠誠度」的議題時，突然坦言並不在意男人偷吃，但她與丈夫並非開放式關係，且自己性格較保守，故結婚就會百分百尊重婚姻。

蕭淑慎表示，她與丈夫其實已經很長一段時間沒有親密接觸，

早就不想給他碰。

另外，她還自曝曾告訴丈夫，若真有生理需求的話，可自行花錢到外面解決，唯一的要求就是「別被拍到」，因為那樣會很丟臉。

對此，薔薔也好奇詢問，如果蕭淑慎得知丈夫在外與其他女性舉止親密，回家後是否還願意繼續同床時，她僅會強迫對方睡旁邊一點、不要抱她。

蕭淑慎最後表示，她與丈夫雖然經常吵架，但一直以來都與「男女關係」無關。不過，她也坦承2人的三觀、想法差距過大，影響到夫妻之間的感情。

事實上，蕭淑慎自2017年與圈外人梁軒安結婚後，2人的婚姻生活便經常受到各界關注。像是梁軒安曾在2024年遭一名女子指控騙財騙色時，蕭淑慎便直接表態「切割」，強調丈夫在外的行為皆與她無關。

