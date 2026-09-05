Netflix鼠惑│朴俊浩復仇整容變柳俊烈　韓網：史上最慘醫療事故

Netflix最新懸疑韓劇《鼠惑》（들쥐）全劇10集已正式全球上架！該劇由金洪善執導，柳俊烈與薛景求領銜主演，劇中男二為了向搶走其作品的仇人復仇，決意透過整容「換臉」頂替對方人生，豈料紗布一拆，竟由「花美男帥哥」變成相貌很有個性的柳俊烈！強烈的顏值落差隨即引爆網絡熱議，更被戲外網民瘋狂吐槽為「史上最慘醫療事故」。



Netflix最新懸疑韓劇《鼠惑》（들쥐）全劇10集已正式全球上架。（《鼠惑》宣傳海報）

《鼠惑》男二為了向搶走其作品的仇人復仇，決意透過整容「換臉」頂替對方人生，豈料紗布一拆，竟由「花美男帥哥」整成相貌很有個性的柳俊烈。（《鼠惑》影片截圖）

改編韓國民間傳說 竊取才華引發「換臉」復仇

《鼠惑》改編自Ludovico的同名韓國熱門網漫，靈感源自韓國民間故事「老鼠吃指甲變成人」並取而代之的傳說。

《鼠惑》改編自Ludovico的同名韓國熱門網漫，靈感源自韓國民間故事「老鼠吃指甲變成人」的傳說。（《鼠惑》宣傳海報）

劇中，柳俊烈飾演患有恐慌症、長年隱居的小說家齊文宰，其身份、容貌與財產全被神秘存在「田鼠」奪走。而「田鼠」的真身，其實是2003年出生的小生朴允浩所飾演的徐有敏。徐有敏與齊文宰同屬文學社，因手稿遭對方竊取並搶先發表而聲名大噪，為了讓仇人親嘗「被奪走一切」的滋味，徐有敏決意整容複製齊文宰的外貌，潛伏實施復仇計劃。

電視劇《鼠惑》中，柳俊烈飾演患有恐慌症、長年隱居的小說家齊文宰，其身份、容貌與財產全被神秘存在「田鼠」奪走。（《鼠惑》劇照）

柳俊烈一人分飾兩角 罕見「戲中戲」結構引發網民熱議

劇中的荒誕轉折在於，朴允浩飾演的徐有敏整容後的容貌直接由柳俊烈本人出演。這是柳俊烈出道以來首次一人分飾兩角，同時演繹齊文宰與頂替他的「田鼠」，僅靠眼神、聲線與微表情區分兩個性格截然不同的角色。

《鼠惑》中男二徐有敏整容後直接整成男主角柳俊烈的臉。

這種安排形成極為罕見的「戲中戲」結構：朴允浩飾演的角色花錢整容成柳俊烈，而柳俊烈本尊就在同劇之中。劇中角色每次照鏡均露出厭惡神情，與熒幕前觀眾的反應如出一轍，被網民笑指是「官方自嘲最致命」。

朴允浩飾演的角色花錢整容成柳俊烈，而柳俊烈本尊就在同劇之中。

《鼠惑》劇中角色每次照鏡均露出厭惡神情，與熒幕前觀眾的反應如出一轍，被網民笑指是「官方自嘲最致命」。

「復仇前應先告醫院」 網民爆笑留言洗版

劇集播出後，整容片段迅速成為網絡熱話，網民紛紛留下爆笑留言：

「路上摔一跤就夠了，還用得着去整容嗎？」、「男二第一個該復仇的對象是整容醫院，這醫生得判終身監禁！」、「為了復仇連臉都不要了嗎？」。儘管這段劇情引發全網爆笑玩梗，但觀眾對於柳俊烈在兩個角色之間精湛切換的演技，依然給予高度評價。