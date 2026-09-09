《女神配對計劃2》被指做媒造假　葉蒨文展高EQ護航得體擊破負評

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》近日展開面試，網上隨即湧現臨時演員「做媒」質疑。而作為《女神配對計劃》首輯大贏家的葉蒨文（Sophie）日前親自發聲。葉蒨文在上輯與曾展望（GM）配對成功，二人經常放閃，日前更甜爆慶祝拍拖一週年。隨着新一輯的造假爭議，身為過來人的葉蒨文即企硬護航，為節目逐點擊破負評。



葉蒨文與曾展望因參與《女神配對計劃》配對成功而正式交往。（陳順禎攝）

葉蒨文與曾展望一周年現場親切地與粉絲大擺心心合照。（IG@sophieysm）

發文反擊做媒造假指控

對於做媒指控，葉蒨文發文表示：「完全唔明白女神配對計劃嗰啲人點解會話係做媒，其實生活中真係乜人都有個喎，你係threads都見唔少爆野啦。」提到與GM的感情被疑造假，她亦大方回應稱自己都覺得夢幻，但強調面試見到的人和事都是真實存在，並非造假。

葉蒨文反擊做媒造假指控。（IG@sophieysm）

高EQ護航參賽者獲力撐

有網民狠批部分參賽者「Kam爆」，葉蒨文反而展現高EQ維護。針對今輯有參賽者被指性格古怪甚至虛報年齡，葉蒨文直言：「出邊都好多人虛報資料，淨係交友App都聽唔少啦！」面對網民鬧爆節目「低俗」，她感性指節目令自己及身邊人獲益良多，並得體反擊酸民：「可能你真係特別唔鍾意呢一個位或者佢哋嘅表達方式，可以理解你嘅角度嘅，但係你嘅人生唔係我嘅人生，你嘅經歷都唔係我嘅經歷，各自安好吧！」態度大方獲網民激讚。

葉蒨文高EQ擊破負評。（Threads截圖）

葉蒨文高EQ擊破負評。（Threads截圖）

葉蒨文高EQ擊破負評。（Threads截圖）